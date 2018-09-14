«Барселона» получила второй отказ от лидера «Атлетико» 

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль отклонил предложение о переходе в «Барселону», сообщает "Советский спорт".
По информации Mundo Deportivo, этим летом сине-гранатовые хотели усилиться хавбеком, однако получили отказ от самого футболиста.
В 2013 году «Барселона» приобрела право первоочередного выкупа Сауля. Если 23-летний испанец решит покинуть «матрасников», то каталонский клуб будет для него приоритетным вариантом.
Минувшем летом «Барселоне» отказал другой футболист «Атлетико» — французский нападающий Антуан Гризманн.
Ранее сообщалось, что товарищеский матч «Барселоны» обставил по рейтингу Суперкубок УЕФА.