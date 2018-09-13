Экспедиция «Победа — одна на всех» продолжается

Участники медиаэкспедиции «Победа — одна на всех» отправляются в тур по городам Югры. На этот раз путешественники поделятся с югорчанами результатами своей работы. Автопробег пройдет с 14 по 21 сентября.

Напомним, что участники медиаэкспедиции отправились в тур по Уралу, Казахстану, Киргизии и Узбекистану, где они собирали сведения об участниках и событиях ВОВ.

«Мы поделимся тем, что нам удалось узнать, покажем наш фильм и брошюр о ветеранах тружениках тыла, проживающих в России и странах СНГ, — рассказал о новых задачах председатель молодежного парламента Николай Заболотнев. — Мы включили в список многие населенные пункты, в которых никогда не были, в том, числе и малые, и труднодоступные. Возможно, нам удастся узнать там что-то новое о тружениках тыла. За неделю участники медиаэкспедиции планируют посетить 17 городов и поселков Югры. В списке мероприятий — встречи с молодежью, ветеранами и возложения цветов».