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Монгольский президент надеется на поддержку КНР постройки газопровода до Монголии
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Монгольский президент надеется на поддержку КНР постройки газопровода до Монголии 

Вести Экономика + ещё 11 12 сентября 2018
Фото: Вести Экономика
Москва, 12 сентября — «Вести. Экономика». Монголия готова сотрудничать по вопросу строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии, заявил в среду президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, выступая на пленарной сессии IV Восточного экономического форума.
"Главными внешнеполитическими направлениями Монголии является стабильное развитие дружественных и добрососедских отношений всестороннего сотрудничества с Россией и Китаем, а также участие в политических и экономических интеграционных процессах в регионе, — отметил он. — Мы готовы сотрудничать по вопросу строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии".
"Выражаю благодарность президенту Путину за поддержку нашего предложения, надеюсь, что председатель КНР Си Цзиньпин тоже его поддержит, — добавил глава Монголии. — Мы готовы создать крепкие правовые условия для осуществления этого проекта".
В настоящее время "Газпром" строит газопровод «Сила Сибири», по которому газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Проект поставок газа в восточные районы Китая также называют «восточным маршрутом».
В июне Путин на встрече с Халтмаагийн Баттулгой и Си Цзиньпином сказал, что Россия поддерживает предложение Монголии построить через территорию этой страны магистральные нефте— и газопроводы из РФ в Китай.
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга также призвал как можно быстрее начать реализацию проекта энергетического суперкольца, который предполагает объединение энергосистем России, Китая, Монголии, Южной Кореи и Японии.
"Россия, Китай, Япония, Республика Корея, Монголия в рамках ООН последние годы обсуждали создание регионального энергетического суперкольца, проводили исследования и совместные заседания. Предлагаю, не теряя времени, начать реализацию этого проекта, который станет решением проблемы обеспечения стран Северо-Восточной Азии электроэнергией", — заявил он.
По его словам, «необходимо создать организацию, в которой были бы представлены все шесть стран Северо-Восточной Азии, которые будут заинтересованы в успешной реализации проекта энергетического суперкольца, а именно — Монголия, Россия, Китай, Япония, КНДР, Республика Корея».
"Такая организация может скоординировать проведенную ранее исследовательскую работу, определить общую политику и разработать необходимые документы", — подчеркнул Баттулга, передает ТАСС.
Он также сообщил о готовности создать эту организацию в Монголии, а также оказывать содействие ее работе.
"Чтобы оперативно создать ее, предлагаю сформировать совместную рабочую группу", — добавил Баттулга.
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