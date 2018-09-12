Петер Заубер: Возращение Кими — хороший знак

Петер Заубер был одним из первых в Формуле 1, кто смог увидеть в 21-летнем неразговорчивом финне будущую звезду, в сентябре 2000-го пригласив Кими Райкконена на тесты. Теперь, когда чемпион мира 2007 года вновь подписал контракт с Sauber, основатель и бывший руководитель швейцарской команды этому очень рад.

Вопрос: Как вы прокомментируете возвращение Кими Райкконена в команду Sauber?

Петер Заубер: Пожалуй, процитирую швейцарского политика Адольфа Оги (с 2001-го по 2008 гг. работавшего в ООН советником по делам спорта): «Радость преобладает!» О том, что такой вариант возможен, я узнал по время моего визита на Гран При Италии в Монцу. То, что всё получилось — безусловно хороший знак. У Кими отличная репутация в Хинвиле, к тому же он пользуется огромной популярностью у болельщиков. Его решение вернуться в Sauber придаст новый, очень сильный импульс всей команде.

Вопрос: Не станет ли финский ветеран просто обузой для Sauber?

Петер Заубер: Всё что угодно, только не это! Кими — очень амбициозный гонщик, и он чувствует, что команда сейчас на подъёме. Наверное, год назад он не решился бы на такой шаг. Он использует свой опыт, чтобы помочь команде во всех областях. Кими хорошо подумал, прежде чем принять решение, и ему дорога его репутация.

Вопрос: Вы же были первым, кто в своё время, ещё в сентябре 2000-го, пригласили его на тесты за рулём машины Sauber, и уже тогда Райкконен показал хорошую скорость…

Петер Заубер: Да. Он тогда почти не говорил по-английски, не стал ничего переключать на рулевом колесе и менять настройки, а просто выехал с пит-лейн, как ни в чём не бывало. И сразу показал хорошее время на круге, причём был невероятно стабилен. А как только мы его вновь выпустили на трассу, залив в баки на 30 кг меньше топлива, он улучшил результат на секунду. Поставили новые шины — он ещё на секунду прибавил. Кими работал как часы. Я никогда не видел ничего подобного. Мы были поражены и решили подписать с ним контракт.

Вопрос: Но в FIA ему тогда выдали лишь временную суперлицензию?

Петер Заубер: Да. Помню, мне пришлось убеждать руководителей других команд, я предлагал им посмотреть своими глазами, как он работает за рулём. После этого они меня поняли.

Вопрос: Вы испытывали к нему что-то вроде отеческих чувств?

Петер Заубер: Нет, особо теплых отношений, как в своё время с другими молодыми гонщиками, например, с Карлом Вендлингером, у нас не было. Райкконен для этого был слишком холодным и замкнутым. И всё-таки наш тим-менеджер Беат Цендер очень хорошо с ним ладил.

Вопрос: И уже дебютная гонка Кими в составе Sauber подтвердила правильность вашего выбора…

Петер Заубер: Это было в Австралии. Кими финишировал шестым, сразу заработав очки. Ник Хайдфельд тогда занял 4-е место. А по итогам чемпионата мы стали четвёртыми в Кубке конструкторов — для Sauber это был самый успешный сезон.

Вопрос: Может быть, возвращение Райкконена в Sauber поможет привлечь внимание швейцарской публики к Формуле 1?

Петер Заубер: Я на это надеюсь. Чемпион мира возвращается, а ведь команда — это второй дом для гонщика. Это весьма интересная и привлекательная история, которая пойдёт на пользу Sauber.