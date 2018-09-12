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«Там, где играли Неймар и Кавани»: на стадионе «Самара Арена» проведут экскурсию
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«Там, где играли Неймар и Кавани»: на стадионе «Самара Арена» проведут экскурсию 

63.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: 63.ru
Участники экскурсии смогут увидеть поле, где играли именитые футболисты
Жителей и гостей Самары приглашают на экскурсию по стадиону «Самара Арена». Она состоится 19 сентября, в 16:00.
— Минимальная экскурсионная группа — от 30 человек. Заявки принимаются на электронной почте до 17 сентября. Необходимо указать ФИО полностью, паспортные данные либо свидетельства о рождении, телефон контакта. Для фото— и видеоаппаратуры необходимо заполнить еще одну заявку, — сообщили представители футбольного клуба «Крылья Советов».
Участникам экскурсии покажут раздевалки игроков, зал для пресс-конференций, медиа-трибуну, зону повышенной комфортности и, конечно же, само поле. Правда, это удовольствие не бесплатное.
— Стоимость экскурсии для взрослых — 400 рублей, для детей — 250 рублей. При себе необходимо иметь оригиналы документов (паспорт, свидетельство о рождении), — сообщили в «Крыльях».
Стадион «Самара Арена» строили специально для проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Всего летом здесь прошли 6 матчей. Лучшие моменты смотрите в хронике 63.ru.
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