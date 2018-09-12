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Президент ПСЖ рассказал, кого считает главным конкурентом в Лиге чемпионов
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Президент ПСЖ рассказал, кого считает главным конкурентом в Лиге чемпионов 

RT на русском + ещё 3 7 часов назад
Фото: RT на русском
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал, кого считает главным конкурентом за победу в Лиге чемпионов.
«С Криштиану Роналду «Ювентус» — наш главный конкурент в Европе. Поздравляю!» — цитирует Аль-Хелаифи Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.
«Ювентус» приобрёл портгульского нападающего Криштиану Роналду у мадридского «Реала», который остановил парижский клуб в 1/8 финала Лиги чемпионов в прошедшем сезоне.
Ранее французский футбольный клуб ПСЖ купил у английского «Сток Сити» камерунского нападающего Эрика Шупо-Мотинга.
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