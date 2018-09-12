Ещё
Знарок, Скудра и Буцаев претендуют на пост главного тренера «Динамо»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аршавин рассказал правду об уходе из "Зенита"
Аршавин рассказал правду об уходе из "Зенита"

Знарок, Скудра и Буцаев претендуют на пост главного тренера «Динамо» 

Чемпионат.com + ещё 6 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Чемпионату» стали известны фамилии специалистов, которые могут возглавить московское «Динамо» в случае отставки Владимира Воробьёва. Основными претендентами на пост главного тренера являются Вячеслав Буцаев, Петерис Скудра и Олег Знарок, который уже работал в московском клубе и выиграл с ним два Кубка Гагарина. При этом, по нашей информации, кандидатура Владимира Крикунова, приводившего бело-голубых к чемпионству в сезоне-2004/05, руководством не рассматривается.
Петерис Скудра подписал контракт с «Торпедо» в апреле 2013 года. Во всех пяти сезонах команда под его руководством выходила в плей-офф, но лишь один раз сумела преодолеть первый раунд. В минувшее межсезонье руководство нижегородского клуба отказалось от услуг специалиста.
Знарок вместе со своим неизменным помощником Харийсом Витолиньшем на протяжении четырёх лет работал со сборной России, выиграл золото Олимпийских игр, четыре раза завоевал медали чемпионатов мира — золото, серебро и две бронзы. В СКА тренерский штаб Олега Знарка выиграл Кубок Гагарина, стал чемпионом России и обладателем Кубка континента. Примечательно. что в Риге во время выезда московского «Динамо» состоялась дружеская встреча Знарка и лидеров бело-голубых Вадима Шипачёва и Дмитрия Кагарлицкого.
Последним местом работы Вячеслава Буцаева был ХК «Сочи», который он возглавлял на протяжении трёх сезонов (2014-2017).
Чемпионат.com: последние новости
Терри: после долгих размышлений я решил отклонить предложение «Спартака» Терри опубликовал фото с медосмотра Реакция английских СМИ на возможный трансфер Терри в «Спартак»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам9
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой3
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»1
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову4
Аршавин сделал громкое заявление об уходе из «Зенита»
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
06:08
Провал чемпионки
Фигурное катание Статьи
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение