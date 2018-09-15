«Реал» хочет приобрести полузащитника сборной Мексики 

Мадридский «Реал» рассчитывает приобрести полузащитника сборной Мексики Эктора Эрреру. Но «сливочные» не хотят платить за игрока 40 миллионов, которые требует «Порту», сообщает As.
Срок действия контракта игрока с «драконами» истекает летом 2019 года и, по информации издания, президент «королевского клуба» провел личную встречу с футболистом, чтобы уговорить его не подписывать новое соглашение с «Порту», а перейти в «Реал».
Как отмечает источник, «Реал» рассматривает хавбека в качестве потенциальной замены Матео Ковачичу, если тот не вернется из аренды в «Челси».
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