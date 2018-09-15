Ещё
«Реал» хочет приобрести полузащитника сборной Мексики
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Реал» хочет приобрести полузащитника сборной Мексики 

Свободная пресса + ещё 9 25 минут назад
Мадридский «Реал» рассчитывает приобрести полузащитника сборной Мексики Эктора Эрреру. Но «сливочные» не хотят платить за игрока 40 миллионов, которые требует «Порту», сообщает As.
Срок действия контракта игрока с «драконами» истекает летом 2019 года и, по информации издания, президент «королевского клуба» провел личную встречу с футболистом, чтобы уговорить его не подписывать новое соглашение с «Порту», а перейти в «Реал».
Как отмечает источник, «Реал» рассматривает хавбека в качестве потенциальной замены Матео Ковачичу, если тот не вернется из аренды в «Челси».
Новости футбола: Зидан хочет пригласить Гризманна в «Манчестер Юнайтед»
Свободная пресса: последние новости
Зидан хочет пригласить Гризманна в «Манчестер Юнайтед» Терри окончательно отказался переходить в «Спартак» Неймар хочет вернуться в «Барселону»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисту пальцем проткнули глаз во время игры
Россию выпустили из допингового небытия7
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке21
Опубликовано особое письмо WADA России53
Скандал с Уильямc получил продолжение31
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение