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Джордж Веа сыграл в товарищеском матче против Нигерии
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Джордж Веа сыграл в товарищеском матче против Нигерии 

Чемпионат.com + ещё 21 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Политик провел на поле 79 минут.
Обладатель «Золотого мяча» Джордж Веа зимой этого года стал президентом Либерии, но это не помешало ему вернуться на поле в составе сборной. Пусть и в неофициальном матче.
Либерия организовала товарищескую встречу с Нигерией, чтобы отдать честь легендарному Веа и вывести из обращения 14 номер, под которым играл нападающий на протяжении всей карьеры в сборной. Но все пошло слегка не так, как предполагали болельщики, стянувшиеся вечером вторника на стадион. Веа появился на поле — но не в костюме, а в форме и с капитанской повязкой. Вместе с президентом в состав попал его 48-летний двоюродный брат Джеймс Дебба.
На футболки сборной Либерии была нанесена надпись: «Спасибо, Король Джордж!». Сам Веа, кстати, был в такой же.
Веа заменили на 79-й минуте. Когда он уходил с поля, весь стадион поднялся на ноги и долго аплодировал легенде либерийского футбола.
В этот же день на другом полушарии 18-летний сын политика, нападающий ПСЖ Тимоти Веа, сыграл за сборную США в товарищеском матче против Мексики. Это первый случай в истории футбола, когда одновременно отец и сын вышли в составе разных сборных.
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