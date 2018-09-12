Ещё
Набиль Фекир: «Перевернул страницу с „Ливерпулем“
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аршавин рассказал правду об уходе из "Зенита"
Аршавин рассказал правду об уходе из "Зенита"

Набиль Фекир: «Перевернул страницу с „Ливерпулем“ 

Спорт-Экспресс + ещё 3 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир признался, что не вспоминает о неудачной попытке перехода в «Ливерпуль» этим летом. 25-летний француз был близок к подписанию контракта с «красными», однако в последний момент сделка сорвалась.
— То, что произошло с «Ливерпулем», я выкинул из голову, — цитирует Фекира Daily Mail. — Эту страницу я перевернул. Нужно двигаться вперед и смириться с некоторыми вещами. Мое будущее? Посмотрим, что произойдет.
Фекир выступает за «Лион» с 2013 года. В текущем сезоне он провел 2 матча в составе «львов» и не отметился результативными действиями.
Все о чемпионате Франции — здесь
Спорт-Экспресс: последние новости
Юный болельщик вручил Дзюбе приз лучшему игроку "Зенита" в августе Марко Асенсио: "Реал" будет бороться за титулы и без Роналду" Широков опять троллит "Спартак", Терри торгуется, Бушманов оскандалился
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам9
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой3
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову4
Аршавин сделал громкое заявление об уходе из «Зенита»
Провал чемпионки49
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
06:08
Провал чемпионки
Фигурное катание Статьи
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение