Набиль Фекир: «Перевернул страницу с „Ливерпулем“

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир признался, что не вспоминает о неудачной попытке перехода в «Ливерпуль» этим летом. 25-летний француз был близок к подписанию контракта с «красными», однако в последний момент сделка сорвалась.

— То, что произошло с «Ливерпулем», я выкинул из голову, — цитирует Фекира Daily Mail. — Эту страницу я перевернул. Нужно двигаться вперед и смириться с некоторыми вещами. Мое будущее? Посмотрим, что произойдет.

Фекир выступает за «Лион» с 2013 года. В текущем сезоне он провел 2 матча в составе «львов» и не отметился результативными действиями.

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