«Салават Юлаев» нанёс «Торпедо» первое поражение в сезоне 

«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Уфе и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во второй двадцатиминутке уфимцы трижды поразили ворота гостей усилиями Вячеслава Солодухина, оформившего дубль, и Дмитрия Кугрышева. В начале заключительного игрового отрезка Юрий Сергиенко огорчил поклонников «Салавата Юлаева», но Антон Бурдасов снова обеспечил своей команде преимущество в три шайбы. Нижегородская команда смогла во второй раз поразить ворота Андрея Кареева стараниями Владимира Галузина, а в концовке Эндрю Кэлоф реализовал численное преимущество и сократил отставание до минимума, но на большее гостей не хватило. «Салават Юлаев» одержал четвёртую победу в пяти проведённых матчах, а команда Дэвида Немировски потерпела первое поражение в нынешнем сезоне.
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