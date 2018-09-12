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«Салават Юлаев» нанёс «Торпедо» первое поражение в сезоне
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«Салават Юлаев» нанёс «Торпедо» первое поражение в сезоне 

Чемпионат.com + ещё 14 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Уфе и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ  Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во второй двадцатиминутке уфимцы трижды поразили ворота гостей усилиями Вячеслава Солодухина, оформившего дубль, и Дмитрия Кугрышева. В начале заключительного игрового отрезка Юрий Сергиенко огорчил поклонников «Салавата Юлаева», но Антон Бурдасов снова обеспечил своей команде преимущество в три шайбы. Нижегородская команда смогла во второй раз поразить ворота Андрея Кареева стараниями Владимира Галузина, а в концовке Эндрю Кэлоф реализовал численное преимущество и сократил отставание до минимума, но на большее гостей не хватило. «Салават Юлаев» одержал четвёртую победу в пяти проведённых матчах, а команда Дэвида Немировски потерпела первое поражение в нынешнем сезоне.
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