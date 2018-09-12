«Салават Юлаев» нанёс «Торпедо» первое поражение в сезоне

«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Уфе и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

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