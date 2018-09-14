Егоров рассказал, сколько зарабатывают судьи премьер-лиги

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в интервью «СЭ» рассказал, сколько зарабатывают судьи в чемпионате России. Также он признался, что в будущем зарплаты могут вырасти.

Александр Егоров: «Уверяю вас — российские арбитры в тотализаторы не играют!»

— Сколько судья ФИФА должен работать, чтобы заработать миллиард рублей?

— Главный арбитр матчей премьер-лиги получает 115 тысяч рублей за игру. Разделите миллиард на 115 тысяч и увидите, сколько матчей ему нужно провести.

— Как изменились выплаты судьям по сравнению с теми, какими они были во времена Будогосского?

— У каждого арбитра премьер-лиги зарплата — 30 тысяч рублей в месяц. Раньше за игру главному судье матча платили 65 тысяч рублей. Еще 50 тысяч рублей выплачивалось в качестве бонуса за работу на игре без замечаний. Получалось 115 тысяч за матч. Если же отсудил не на 4 и 5, а на 3, то бонус был на 50 процентов меньше. Если же еще хуже, то бонус не выплачивался вообще. И назначений на игры тоже не давалось. Мы посчитали, что это двойное наказание, и сейчас система другая — арбитр получает 115 тысяч рублей за игру вне зависимости от того, как он ее провел. Если отсудил хорошо — он назначается еще на один матч, если ошибся — встает в конец очереди.

— Есть ли вероятность, что гонорары судьям будут увеличены?

— Мы сделали предложение. Оно находится на согласовании у руководства. Не все так просто. Думаю, что какое-то увеличение будет.

— До 150 тысяч за игру?

— Порядок цифр примерно такой.

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