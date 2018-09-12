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Челябинский школьник с параличом смог уложить на лопатки здоровых спортсменов и взял бронзу в чемпионате мира по грэпплингу
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Челябинский школьник с параличом смог уложить на лопатки здоровых спортсменов и взял бронзу в чемпионате мира по грэпплингу 

Хорошие новости + ещё 1 6 часов назад
Фото: Хорошие новости
13-летний Александр Переляев на собственном примере доказал: ничего невозможного нет. Подросток с гемипарезом, то есть, с ослаблением мышц половины тела, завоевал бронзовую медаль на Первенстве мира по грэпплингу — разновидности борьбы. А самое удивительное, что Саша, несмотря на заболевание, боролся со здоровыми соперниками в весовой категории до 72 кг. Кстати, он был единственным представителем Челябинской области на состязаниях, состоявшихся в Астане.
— Занимается призер первенства мира по грэпплингу в Академии единоборств у Аркадия Никитенко в легкоатлетическом комплексе им. Е. Елесиной. И не собирается останавливаться на достигнутом, — сообщила пресс-служба Минспорта Челябинской области.
Ранее Саша стал призером первенства России по грэпплингу в тяжелой весовой категории. А в будущем подросток намерен добиться своей цели и стать лучшим грэпплером в мире.
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