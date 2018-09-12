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Стали известны новые подробности смерти сильнейшей бегуньи Елены Романовой
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Стали известны новые подробности смерти сильнейшей бегуньи Елены Романовой 

Teleprogramma.pro + ещё 1 4 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Елена Романова была одной из сильнейший бегуний мира. Она даже вошла в сотню лучших спортс­менов России ХХ века. Однажды девушка сообщила своему тренеру, что беременна. Отцом ребенка оказался ее коллега Александр Романов. Вскоре влюбленные поженились. После родов Елена вновь вернулась на беговую дорожку и стала привозить медали, а вот ее супруг часто выпивал, в итоге они расстались. Затем в семье Романовой началась черная полоса. Александр внезапно умер из-за разрыва сердца, а через несколько лет бегунья потеряла свою маму, которая заболела раком.
Подкосило Елену еще и смерть ее тренера Геннадия Наумова, который ей был словно второй отец. Спортсменка взялась тренировать юных учеников, но также и начала выпивать. Родственники пытались ее спасти, но она сняла номер в гостинице, чтобы ей не мешали. Однажды там ее нашла мертвой родная сестра Наталья. Чемпионка лежала на полу без сознания с травмой головы. Врачи уже не смогли помочь Романовой. Однако они обнаружили на ее теле рану нанесенную тупым предметом. В январе 2007 года было возбуждено уголовное дело, которое почти сразу закрыли.
Елена Романова / фото: wikipedia.org  больше по теме
Таинственная смерть певца Леонида Портного потрясла странуЗвезда шансона скончался сегодня ночью в собственном доме в возрасте 65 лет. Поклонники шансонье скорбят и выражают соболезнования родственникам и близким артистаСыну бегуньи Александру Романову уже 34 года. Он считает, что дело было закрыто, так как следствие не нашло достаточно улик. Также мужчина уверен, что это не было самоубийство. А подруга Елены Людмила Задорожная считает, что к смерти чемпионки причастны ее родственники. Ее удивили то, что сестра спортсменки заверила, что у них нет денег и организовала скромные похороны, хотя ей предлагали помощь. Людмила уверена, что Наталья завидовала сестре, которая всегда хорошо одевалась и ездила по миру. «Сын тоже странно себя повел. Александр почему-то не хочет с нами общаться», — поделилась женщина. «На похороны Елены Сашку привезли из следственного изолятора. Под конвоем. Он был первым подозреваемым. И увезли под конвоем. Помню, как Сашка в испуге мне позвонил. Сказал, что его подозревают в убийстве матери», — рассказала она.
Также Задорожная пояснила, что никто кроме родных не имел доступ к квартире Романовой. По словам женщины, сын бегуньи сказал ей, что свою маму обнаружил мертвой он, а не Наталья. После случившегося родственники перестали с кем-либо общаться, что очень настораживает подругу Елены, сообщает EG.ru.
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