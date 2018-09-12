Стали известны новые подробности смерти сильнейшей бегуньи Елены Романовой 

Елена Романова была одной из сильнейший бегуний мира. Она даже вошла в сотню лучших спортсменов России ХХ века. Однажды девушка сообщила своему тренеру, что беременна. Отцом ребенка оказался ее коллега Александр Романов. Вскоре влюбленные поженились. После родов Елена вновь вернулась на беговую дорожку и стала привозить медали, а вот ее супруг часто выпивал, в итоге они расстались. Затем в семье Романовой началась черная полоса. Александр внезапно умер из-за разрыва сердца, а через несколько лет бегунья потеряла свою маму, которая заболела раком.
Подкосило Елену еще и смерть ее тренера Геннадия Наумова, который ей был словно второй отец. Спортсменка взялась тренировать юных учеников, но также и начала выпивать. Родственники пытались ее спасти, но она сняла номер в гостинице, чтобы ей не мешали. Однажды там ее нашла мертвой родная сестра Наталья. Чемпионка лежала на полу без сознания с травмой головы. Врачи уже не смогли помочь Романовой. Однако они обнаружили на ее теле рану нанесенную тупым предметом. В январе 2007 года было возбуждено уголовное дело, которое почти сразу закрыли.
Елена Романова / фото: wikipedia.org больше по теме
Таинственная смерть певца Леонида Портного потрясла странуЗвезда шансона скончался сегодня ночью в собственном доме в возрасте 65 лет. Поклонники шансонье скорбят и выражают соболезнования родственникам и близким артистаСыну бегуньи Александру Романову уже 34 года. Он считает, что дело было закрыто, так как следствие не нашло достаточно улик. Также мужчина уверен, что это не было самоубийство. А подруга Елены Людмила Задорожная считает, что к смерти чемпионки причастны ее родственники. Ее удивили то, что сестра спортсменки заверила, что у них нет денег и организовала скромные похороны, хотя ей предлагали помощь. Людмила уверена, что Наталья завидовала сестре, которая всегда хорошо одевалась и ездила по миру. «Сын тоже странно себя повел. Александр почему-то не хочет с нами общаться», — поделилась женщина. «На похороны Елены Сашку привезли из следственного изолятора. Под конвоем. Он был первым подозреваемым. И увезли под конвоем. Помню, как Сашка в испуге мне позвонил. Сказал, что его подозревают в убийстве матери», — рассказала она.
Также Задорожная пояснила, что никто кроме родных не имел доступ к квартире Романовой. По словам женщины, сын бегуньи сказал ей, что свою маму обнаружил мертвой он, а не Наталья. После случившегося родственники перестали с кем-либо общаться, что очень настораживает подругу Елены, сообщает EG.ru.