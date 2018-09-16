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Форвард ЦСКА объяснил свое лидерство в гонке бомбардиров РПЛ
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Форвард ЦСКА объяснил свое лидерство в гонке бомбардиров РПЛ 

Газета.Ru + ещё 36 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал результат матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы» (3:0), передает Rusfootball.
Чалов забил уже шесть мячей в семи матчах и теперь занимает лидирующую позицию в гонке бомбардиров РПЛ.
"Жаль, что двое наших ребят получили травмы. Желаю Абелю и Магнуссону скорейшего выздоровления. Если говорить об игре, то эти травмы сильно поменяли сценарий игры. Мы сначала не могли понять, как нам теперь действовать, но со временем начали находить зоны, стали появляться моменты и в концовке удалось забить, что придало нам сил.
Во второй половине играть стало легче. «Уфа» тоже хорошо играла. У них получалось создавать моменты. Но в итоге мы забили еще два в контратаке. Я думаю наша победа закономерна.
За счет чего удается забивать в каждом матче? Сейчас я об этом не думаю. Просто играю и у меня получается", — поделился нападающий.
Ранее тренер «Уфы» назвал переломный момент в матче с ЦСКА.
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