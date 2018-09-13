Где сейчас играют воспитанники «Локомотива» 2000-х годов

Чемпион Европы закончил в 28, а бывший игрок сборной — в 27.

Сергей Ефимов , 30 лет Сыграл за клуб: 24 игры

Пройдя через все уровни юниорских команд, дебютировал за «Локомотив» в 20 лет. И почти сразу получил вызов в сборную России. В ней дебюта не вышло, зато за клуб Сергей играл регулярно. Потом пошли травмы, из-за которых ему пришлось пропустить целый сезон. Только вернулся в обойму основы, как тут же порвались «кресты». Оправившись от очередного недуга, Ефимов ушёл в аренду. Пытался набрать форму в брянском «Динамо» Сергея Овчинникова , но так и не вернулся на прежний уровень. В 2015-м футболиста занесло в Крым, где он играл за местный «ТСК». Там и закончил карьеру.

Александр Минченков , 29 лет Сыграл за клуб: 23 игры (3 гола)

Является выходцем школы «Торпедо», но в «молодёжку» «Локомотива» попал в 17 лет по итогам просмотра. С тех пор выступал за неё несколько лет и смог пробиться в основу. За манеру игры многие считали его похожим на Питера Крауча . Первый мяч в РПЛ форвард забил «Спартаку» , но пробиться в основу не получалось — конкуренты были сильные. Поэтому в 2010-м Александр откликнулся на предложение брянского «Динамо» об аренде, куда поехал вместе с Ефимовым. После слонялся по низшим дивизионам и оказался в ЛФЛ. Играет там за «Химик» из Россоши.

Почти не играл в РПЛ, но рассказать о нём всё равно стоит. Роман — один из тех, кто выиграл с юношеской командой чемпионат Европы в 2006 году. На том турнире он провёл пять матчей, за которые получил звание мастера спорта международного класса. Из «Локо» ушёл в «Сибирь», но и там не стал важным футболистом. В 2012-м был удачный период в рижском «Сконто». Футболист выиграл местный Кубок и серебряные медали лиги. В России последним клубом Амирханова была «Якутия», но год назад карьера, похоже, подошла к концу.

Алан Гатагов , 27 лет Сыграл за клуб: 48 игр (4 гола).

Из всего списка был ближе всех к тому, чтобы стать основным игроков «Локомотива». Собственно, Алан им и стал. В конце нулевых автор легендарного финта регулярно играл в основе и вызывался в молодёжную сборную. Бывший президент клуба Наумов вспоминал, что тогда, выбирая между юным Неймаром и Гатаговым, выбрал последнего. После ухода в «Динамо» что-то пошло не так, Алан перестал получать игровую практику. Потом были Израиль, Казахстан и Эстония. С 2017-го у Гатагова нет клуба. «В России молодые игроки как сапёры», — сказал он в одном интервью. Сейчас наверняка чувствует себя спокойнее. Недавно, например, снялся в «Тренере» Козловского.

Родной брат Алана провёл в системе клуба почти 10 лет, но так и не дождался дебюта. Вместо этого умчал в «Спартак». Там он дебютировал в игре с «Кубанью». Дальше пяти игр в основе дело не пошло, но формально Сослан является серебряным призёром РПЛ. Те времена запомнились фотографией с Кокориным из частного самолёта, которая вызвала много критики. Спустя пару лет красно-белые отдали его в армянский «Улисс», а последним клубом Гатагова стало «Торпедо-БелАЗ» из Беларуси. С мая прошлого года без клуба.

Ника Пилиев , 27 лет Сыграл за клуб: 1 игру

Провёл в «Локомотиве» много лет, переехав из Сочи. В 2009-м стал лучшим бомбардиром турнира им. Гранаткина, играя за сборную России. В том же году дебютировал в РПЛ, сыграв против «Терека». Тем не менее уже спустя несколько месяцев после той игры не стал продлевать контракт и бесплатно ушёл в ЦСКА, чем вызвал бурю хейта в свой адрес. Очень скоро Ника стал кататься по арендам. После окончания контракта с «армейцами» пытался пристроиться в Грузию, Армению и Латвию, но в итоге вернулся в Россию. Сейчас играет в ПФЛ — за «Спартак» Владикавказ.

Сыграл за клуб: 12 игр (2 гола)