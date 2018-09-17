Лучшие фото 7-го тура РПЛ 

Хитрости Лоськова, супергол Мамаева, съедобный стадион и очередная беда ЦСКА — в фотообзоре главных моментов прошедшего тура.
Концерт тура
«Локомотив» продолжает радовать болельщиков развлекательной программой перед матчами: в этом туре совершенно бесплатно можно было посмотреть на выступление Noize MC.
Дебют тура
Мигел Кардозу впервые вышел на поле в составе «Динамо» и уже на пятой минуте встречи забил гол «Локомотиву».
Удаление тура
Гжегож Крыховяк был удалён после грубой игры против Жоаозиньо и теперь пропустит важнейшую встречу с «Зенитом».
Подсказки тура
Во время матча с «Динамо» Дмитрий Лоськов покинул границы технической зоны и подсказывал игрокам «Локомотива» из-за ворот, что не понравилось судейской бригаде.
Оборона тура
Соломон Кверквелия против Владимира Рыкова.
Лакомство тура
В Казани приготовили съедобную копию «Казань Арены» из традиционных татарских сладостей.
Потери тура
Накануне старта группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА вновь понёс потери: Хёрдур Магнуссон и Абель Эрнандес получили травмы в матче с «Уфой».
Однако это не сломило команду: красно-синие сумели разгромить «Уфу», а Тимур Жамалетдинов оформил дубль.
Крылья тура
Болельщики «Арсенала» не зря так изобразили главного тренера команды Олега Кононова: будто окрылённая, его команда разгромила «Крылья Советов» со счётом 4:0.
Девиз тура
Клаудио Маркизио так прокомментировал свою первую победу в составе «Зенита»: «Победы — это привычка, которую трудно бросить».
Стиль тура
Накануне своего дня рождения Павел Мамаев забил эффектный гол рабоной.
Видео можно посмотреть на канале РПЛ в Rutube.
Поддержка тура
Вратарь «Спартака» Александр Селихов болел за свою команду с фанатской трибуны.
Гость тура
Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся на «Открытие Арену» — уже в составе тренерского штаба «Ахмата».
Воля тура
«Ахмату» удалось одержать победу после возвращения Рашида Рахимова — гол Антона Швеца поставил точку во встрече со «Спартаком».
Атмосфера тура
Огоньки на стадионе создают непередаваемую атмосферу во время матча.