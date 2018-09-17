Лучшие фото 7-го тура РПЛ

Хитрости Лоськова, супергол Мамаева, съедобный стадион и очередная беда ЦСКА — в фотообзоре главных моментов прошедшего тура.

Концерт тура

«Локомотив» продолжает радовать болельщиков развлекательной программой перед матчами: в этом туре совершенно бесплатно можно было посмотреть на выступление Noize MC.

Дебют тура

Мигел Кардозу впервые вышел на поле в составе «Динамо» и уже на пятой минуте встречи забил гол «Локомотиву».

Удаление тура

Гжегож Крыховяк был удалён после грубой игры против Жоаозиньо и теперь пропустит важнейшую встречу с «Зенитом»

Подсказки тура

Во время матча с «Динамо» Дмитрий Лоськов покинул границы технической зоны и подсказывал игрокам «Локомотива» из-за ворот, что не понравилось судейской бригаде.

Оборона тура

Лакомство тура

В Казани приготовили съедобную копию «Казань Арены» из традиционных татарских сладостей.

Потери тура

Накануне старта группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА вновь понёс потери: Хёрдур Магнуссон и Абель Эрнандес получили травмы в матче с «Уфой».

Однако это не сломило команду: красно-синие сумели разгромить «Уфу», а Тимур Жамалетдинов оформил дубль.

Крылья тура

Болельщики «Арсенала» не зря так изобразили главного тренера команды Олега Кононова : будто окрылённая, его команда разгромила «Крылья Советов» со счётом 4:0.

Девиз тура

Клаудио Маркизио так прокомментировал свою первую победу в составе «Зенита»: «Победы — это привычка, которую трудно бросить».

Стиль тура

Накануне своего дня рождения Павел Мамаев забил эффектный гол рабоной.

Видео можно посмотреть на канале РПЛ в Rutube.

Поддержка тура

Гость тура

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук вернулся на «Открытие Арену» — уже в составе тренерского штаба «Ахмата».

Воля тура

«Ахмату» удалось одержать победу после возвращения Рашида Рахимова — гол Антона Швеца поставил точку во встрече со «Спартаком».

Атмосфера тура

Огоньки на стадионе создают непередаваемую атмосферу во время матча.