Прогнозы на РПЛ. Ставки на матч «Локомотив» — «Динамо»

Три интересные ставки на московское дерби, в котором букмекеры необъективно оценили шансы команд.

«Локомотив» — «Динамо»

Ставки: «Динамо» не проиграет за 1.89, «Динамо» забьёт за 1.72, тотал угловых больше 9,5 за 2.02 РПЛ возвращается после вынужденной паузы на матчи сборных, и сегодня состоится, пожалуй, центральный матч всего тура. После игр национальных команд у больших клубов часто возникают проблемы из-за разной функциональной готовности своих игроков и накопившейся усталости, но у «Динамо» редко бывает много «сборников», да и «Локомотив» из-за не самого удачного старта готовился к московскому дерби практически в полном составе.

Статистика очных поединков минувших лет целиком и полностью на стороне «железнодорожников». Последняя победа бело-голубых в этом противостоянии относится к 2013 году, после чего было три ничейных результата и пять поражений, а прошлый сезон и вовсе обернулся провалом. По итогам двух матчей подопечные сначала Калитвинцева, а потом Хохлова уступили с общим счётом 0:7. Но если говорить о текущей форме, то здесь сложно увидеть весомое преимущество красно-зелёных.

Сёмин — опытный тренер, он отлично знает, как использовать окно, возникшее из-за матчей сборных. Юрий Павлович наверняка большую часть занятий посвящал отработке атакующих взаимодействий и налаживания связей между Смоловым и партнёрами. С оборонительной фазой у «Локомотива» традиционно дело обстоят достаточно хорошо, но когда действующий чемпион страны за 6 туров забивает только 4 гола… Перед главным клубным турниром Старого Света столь низкая результативность вызывает опасения.

Букмекеры выставляют хозяев явными фаворитами, что кажется несколько опрометчивым ввиду положения команд в турнирной таблице, отсутствия прошлогоднего уровня игры у «железнодорожников» и отличного тонуса команды Хохлова. Коэффициент на то, что «Динамо» не проиграет, близок к двойке, и это отличный вариант из-за непредсказуемости РПЛ.

У «Локомотива» пока в чемпионате только две победы, обе над скромными коллективами и с минимальной разницей в счёте. Каждый успех даётся подопечным Сёмина с колоссальным трудом. Бело-голубые проиграли лишь в одной встрече, причём не абы кому, а одному из главных фаворитов сезона.

Какой бы ни был в стане хозяев высокий уровень профессионализма, мысли о Лиге чемпионов всё равно будут периодически присутствовать в головах игроков, что также может сыграть на руку гостям. На бумаге состав у «Локомотива» сильнее, но многие до сих пор смотрят на достижения прошлого сезона, хотя за шесть прошедших туров Луценко и Марков забили столько же, сколько весь состав красно-зелёных, а Самба Соу смотрится ничем не хуже Денисова.

Разумеется, статистика упрямая штука, но «Динамо» в полном порядке, команда отталкивается от своих сильных сторон и показывает грамотный футбол. В стане «Локомотива» ощущается некий кризис идей. Вполне возможно, что во вторник мы увидим, как взаимодействия Денисова и Крыховяка позволят красно-зелёным выступить успешно. А вот в РПЛ такой центр поля выглядит не слишком креативно против соперников, оставляющих почти весь состав за линией мяча.

Также за вполне аппетитный коэффициент можно рассмотреть ставку на гол гостей. Бело-голубые отличаются уже в пяти турах подряд, при этом для результативных действий динамовцам необязательно даже переходить центр поля. В распоряжении Хохлова есть целая группа качественных форвардов, вечно мотивированный Панченко, блистательный ассистент Жоаозиньо и мастер прострелов Рауш.

У «Локомотива» Гильерме действует не слишком уверенно, крайние защитники по своей сути являются атакующими исполнителями, а центральная ось достаточно возрастная. Конечно, в коллективе Сёмина оборона по определению является сильной стороной, но не всё безупречно у красно-зелёных, да и гости достаточно сильны, чтобы создать несколько моментов.

Следующий вариант достаточно рискованный. В подавляющем большинстве матчей РПЛ нынешнего сезона количество угловых было ниже ожидаемого. Можно предположить, что многие команды лишь вкатывались сезон, а основные исполнители некоторых грандов были уставшими из-за чемпионата мира. После паузы интенсивность игры явно должна повыситься, ведь именно сейчас на пик физической формы обязаны выходить «железнодорожники».

«Локомотив» в среднем подаёт пять угловых за встречу, у «Динамо» на один меньше, но всё же предлагаем рассмотреть тотал больше 9,5 корнеров. Общий темп и количество любимых некоторыми ТТД повысятся, следовательно, и в статистических показателях логично ожидать определённый рост.

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