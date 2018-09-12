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Римас Куртинайтис: Мозгову нужно дождаться шанса закрепиться в составе «Орландо»
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Римас Куртинайтис: Мозгову нужно дождаться шанса закрепиться в составе «Орландо» 

Советский спорт + ещё 1 7 часов назад
Бывший главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис высказался о перспективах российского центрового «Орландо» Тимофея Мозгова вернуться к своей игре времен выступления за «Кливленд»
«В «Кливленде» Дэвид Блатт хорошо знал все сильные и слабые стороны Тимофея и очень умело его использовал, — сказал Куртийнайтис в интервью «Известиям». — После ухода Дэвида Тимо как-то затерялся. Где-то не нашел общий язык с тренером, где-то не смог воспользоваться шансом…
Но в НБА бывает такое, когда ты несколько лет сидишь на скамейке запасных, а потом из-за травмы конкурента получаешь шанс и используешь его на все 100%. Главное в этот период ожидания — не сломаться психологически.
Надеюсь, у Мозгова будет возможность заиграть в «Орландо». Он работяга, интеллигентный, физически крепкий человек. Ему надо дождаться нового шанса закрепиться в составе».
Напомним, 6 июля «Бруклин» обменял Мозгова в «Шарлотт», а на следующий день в результате еще одного обмена он стал игроком «Орландо».
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