Римас Куртинайтис: Мозгову нужно дождаться шанса закрепиться в составе «Орландо»

Бывший главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис высказался о перспективах российского центрового «Орландо» Тимофея Мозгова вернуться к своей игре времен выступления за «Кливленд»

«В «Кливленде» Дэвид Блатт хорошо знал все сильные и слабые стороны Тимофея и очень умело его использовал, — сказал Куртийнайтис в интервью «Известиям» . — После ухода Дэвида Тимо как-то затерялся. Где-то не нашел общий язык с тренером, где-то не смог воспользоваться шансом…

Но в НБА бывает такое, когда ты несколько лет сидишь на скамейке запасных, а потом из-за травмы конкурента получаешь шанс и используешь его на все 100%. Главное в этот период ожидания — не сломаться психологически.

Надеюсь, у Мозгова будет возможность заиграть в «Орландо». Он работяга, интеллигентный, физически крепкий человек. Ему надо дождаться нового шанса закрепиться в составе».

Напомним, 6 июля «Бруклин» обменял Мозгова в «Шарлотт», а на следующий день в результате еще одного обмена он стал игроком «Орландо».