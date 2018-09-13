В субботу ВК «Рязань» начнёт сезон домашним матчем

Первая игра начнётся в 17:00, вторая — в полдень, сообщил минспорт области. Вход свободный.

Напомним, в прошлом сезоне волейболистки впервые завоевали медали Высшей лиги Б. Согласно регламенту, в этом чемпионате им предстоит по четыре матча (спаренные дома и на выезде) с восемью соперниками по группе «Центр». Помимо «Тулицы-2», это «Северянка-2» (Череповец), «Обнинск», «Италмас-ИжГТУ» (Ижевск), «Университет-Визит» (Пенза), «Брянск», «Гатчинка» и «Искра-АМОНД-2» (Самара).

Команды, занявшие четыре первых места, поборются за медали с двумя лучшими представителями «Сибири» в двух финальных турах — в марте и апреле.