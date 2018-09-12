Крупнейший в России фестиваль аквабайков стартовал в Сочи. Видео

100 спортсменов из 30 регионов принимают участие в крупнейшем фестивале аквабайков JetCamp в Сочи. Райдеры на водных байках соревнуются в слаломе, кольцевом заезде, фрирайде и фристайле. В этом году мероприятие отмечает важную дату — свое пятилетие. Видео с места события оказалось в распоряжении «360».

На кадрах видно, как умелые аквабайкеры рассекают по морю.

Кроме состязаний, участников ждут вечеринки и концерты. Среди выступающих — жители Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Перми, Воронежа, Геленджика, Сочи и других городов.

Спортивный фестиваль стоячих гидроциклов продлится до 15 сентября.