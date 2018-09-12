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Крупнейший в России фестиваль аквабайков стартовал в Сочи. Видео
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Крупнейший в России фестиваль аквабайков стартовал в Сочи. Видео 

360tv.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
100 спортсменов из 30 регионов принимают участие в крупнейшем фестивале аквабайков JetCamp в Сочи. Райдеры на водных байках соревнуются в слаломе, кольцевом заезде, фрирайде и фристайле. В этом году мероприятие отмечает важную дату — свое пятилетие. Видео с места события оказалось в распоряжении «360».
На кадрах видно, как умелые аквабайкеры рассекают по морю.
Кроме состязаний, участников ждут вечеринки и концерты. Среди выступающих — жители Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Перми, Воронежа, Геленджика, Сочи и других городов.
Спортивный фестиваль стоячих гидроциклов продлится до 15 сентября.
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