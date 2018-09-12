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Инспектора ГИБДД осудили за мошенничество в Свердловской области
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Инспектора ГИБДД осудили за мошенничество в Свердловской области 

360tv.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: vestitambov.ru
Бывший сотрудник ГИБДД оформил фиктивный протокол о ДТП с участием своего автомобиля в Свердловской области, чтобы получить страховку. По решению суда его приговорили к денежному штрафу, сообщило агентство Ura.ru.
Экс-сотрудник дорожной полиции сфабриковал ДТП с участием автомобилей Toyota Camry и «Ока», составил протокол от лица другого инспектора ГИБДД и получил страховку 40 тысяч рублей.
«30-летний бывший сотрудник ДПС ГИБДД МО МВД России «Заречный» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество в сфере страхования» и «Служебный подлог». Обвиняемый вину признал и возместил ущерб», — заявил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.
По решению суда виновному назначили штраф в размере 190 тысяч рублей.
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