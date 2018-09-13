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В Крыму экс-сотрудника ГИБДД приговорили к 7,5 годам тюрьмы за ДТП с двумя погибшими
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В Крыму экс-сотрудника ГИБДД приговорили к 7,5 годам тюрьмы за ДТП с двумя погибшими 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Фото: RT на русском
Ялтинский городской суд вынес приговор в отношении экс-сотрудника ГИБДД, по вине которого произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу суда.
Установлено, что 21 мая 2018 года водитель Mercedes не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia.
Затем он продолжил движение, что привело к столкновению с ВАЗом. Погибли женщина, которая находилась за рулём Kia, а также годовалый ребёнок.
Впоследствии выяснилось, что иномаркой управлял старший инспектор ДПС ГИБДД по Ялте, который в момент ДТП не находился на службе и был в состоянии опьянения.
«Суд вынес решение, согласно которому подсудимый приговорён к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года», — заявили в суде.
Ранее, как передавало URA.RU, в Пермском крае назвали причину ДТП с пешеходами.
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