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Депутат: WorldSkills Kazan поможет решить проблему трудоустройства молодежи
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Депутат: WorldSkills Kazan поможет решить проблему трудоустройства молодежи 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
КАЗАНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Проведение мирового чемпионата мира по стандартам профессионального мастерства WorldSkills-2019 в Казани поможет решить проблему с трудоустройством молодежи. Об этом ТАСС заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова в кулуарах ярмарки навыков Skills Bazaar.
"Не просто поможет, оно и направлено на это", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Павлова добавила, что сейчас проблема трудоустройства молодежи стоит очень остро. «Рынок труда дестабилизирован, поэтому такие мероприятия (как Skills Bazar и чемпионат WorldSkills) как раз и рассказывают о профессиях, способствуют ранней профориентации молодежи и, как следствие, молодежь не допускает ошибок в будущем с выбором своего трудового пути», — пояснила она.
Ярмарка навыков Skills Bazaar проходит в Казани 16 сентября в честь выхода на финишную прямую в подготовке к чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 на территории Горкинско-Ометьевского леса. Там в 16 мастерских разной направленности каждый гость парка может примерить на себя роль специалиста или мастера.
Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills будет проходить в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года. Город выиграл право проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года. Ожидается, что в 2019 году в соревнованиях в Казани примет участие свыше 1,5 тыс. молодых людей от 22 до 25 лет из 60 стран, которые будут состязаться более чем в 50 компетенциях. Ожидается 250 тыс. посетителей, в деловой программе заявлены 5 тыс. участников и экспертов.
ТАСС: последние новости
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