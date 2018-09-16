Депутат: WorldSkills Kazan поможет решить проблему трудоустройства молодежи

КАЗАНЬ, 16 сентября. / ТАСС /. Проведение мирового чемпионата мира по стандартам профессионального мастерства WorldSkills-2019 в Казани поможет решить проблему с трудоустройством молодежи. Об этом ТАСС заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова в кулуарах ярмарки навыков Skills Bazaar.

"Не просто поможет, оно и направлено на это", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Павлова добавила, что сейчас проблема трудоустройства молодежи стоит очень остро. «Рынок труда дестабилизирован, поэтому такие мероприятия (как Skills Bazar и чемпионат WorldSkills) как раз и рассказывают о профессиях, способствуют ранней профориентации молодежи и, как следствие, молодежь не допускает ошибок в будущем с выбором своего трудового пути», — пояснила она.

Ярмарка навыков Skills Bazaar проходит в Казани 16 сентября в честь выхода на финишную прямую в подготовке к чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 на территории Горкинско-Ометьевского леса. Там в 16 мастерских разной направленности каждый гость парка может примерить на себя роль специалиста или мастера.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills будет проходить в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года. Город выиграл право проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года. Ожидается, что в 2019 году в соревнованиях в Казани примет участие свыше 1,5 тыс. молодых людей от 22 до 25 лет из 60 стран, которые будут состязаться более чем в 50 компетенциях. Ожидается 250 тыс. посетителей, в деловой программе заявлены 5 тыс. участников и экспертов.