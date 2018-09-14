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В Москве пройдет финал чемпионата для профессионалов старше 50 лет
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В Москве пройдет финал чемпионата для профессионалов старше 50 лет 

РИА Новости + ещё 6 16 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. 22-23 сентября в Москве, в «Технограде» на ВДНХ, будет проходить первый финал национального чемпионата «Навыки мудрых» для профессионалов возрастной категории 50+, сообщает пресс-служба WorldSkills Russia. На соревнованиях более 130 конкурсантов в возрасте от 50 лет продемонстрируют мастерство по 26 компетенциям.
"Навыки мудрых" — новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для профессионалов в возрасте, организуемое союзом «Молодые профессионалы» при поддержке правительства Москвы, городского департамента науки, промышленной политики и предпринимательства, а также Федеральной службы по труду и занятости.
В первый день чемпионата конкурсанты в течение восьми часов будут выполнять задания по различным компетенциям, включающим электромонтаж, ремонт и облуживание легковых автомобилей, столярное дело, малярные и декоративные работы, кондитерское дело, электронику и ряд других.
Второй день мероприятия посвящен мастер-классам по 45 образовательным направлениям от экспертов и участников WorldSkills Russia, преподавателей московских колледжей, партнеров «Технограда», а также волонтеров Победы, направленным на обучение мужчин и женщин в возрасте от 50 лет.
Как отмечают организаторы, в настоящее время в движении WorldSkills очень востребован опыт людей зрелого возраста. Мастера стремятся получать новые знания и навыки работы на новом оборудовании, чтобы обучать молодое поколение профессионалов.
Ожидается, что на площадку чемпионата «Навыки мудрых» придет более 20 тысяч посетителей. Почетными гостями чемпионата станут Герои труда Российской Федерации.
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