Ярмаркой навыков Skills Bazaar отметят в Казани год до начала чемпионата WorldSkills-2019

КАЗАНЬ, 13 сентября. / ТАСС /. Ярмарка навыков Skills Bazaar пройдет в Казани 16 сентября в честь выхода на финишную прямую в подготовке к чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Об этом сообщила в четверг Дирекция спортивных и социальных проектов.

"Подготовка к 45-му чемпионату мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани выходит на финишную прямую: в августе исполнился год до старта «Олимпиады рабочих рук». Этому событию будет посвящен Skills Bazaar — ярмарка навыков, которая пройдет 16 сентября в Горкинско-Ометьевском лесу. Гостями мероприятия станут технический директор WorldSkills International Джейн Стоки, а также знаменитая «королева сварки» Александра Ивлева, которая проведет специальный мастер-класс для зрителей, выполнив вместе с ними гигантское панно из гвоздей и ниток, где будет изображен логотип WorldSkills Kazan 2019", — говорится в сообщении.

Вход на мероприятие будет свободным. Каждый гость парка сможет примерить на себя роль специалиста или мастера в какой-либо отрасли. Будут открыты 16 мастерских разной направленности.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills будет проходить в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года. Город выиграл право проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года. Ожидается, что в 2019 году в соревнованиях в Казани примет участие свыше 1,5 тыс. молодых людей от 22 до 25 лет из 60 стран, которые будут состязаться более чем в 50 компетенциях. Ожидается 250 тыс. посетителей, в деловой программе заявлены 5 тыс. участников и экспертов.