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СМИ: Гюндоган откажет «Барселоне» и продлит контракт с «Манчестер Сити»
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СМИ: Гюндоган откажет «Барселоне» и продлит контракт с «Манчестер Сити» 

Спорт-Экспресс + ещё 2 2 часа назад
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган хочет продлить контракт с «горожанами». Как утверждает The Sun, переговоры между 27-летним немцем и манчестерским клубом по новому соглашению скоро начнутся.
При этом Гюндоган откажет «Барселоне», которая с недавних пор проявляет интерес к этому футболисту.
Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В составе «горожан» он становился чемпионом Англии.
В текущем сезоне хавбек провел 4 матча за «Манчестер Сити» и отметился одной результативной передачей.
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