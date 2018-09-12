СМИ: Гюндоган откажет «Барселоне» и продлит контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган хочет продлить контракт с «горожанами». Как утверждает The Sun, переговоры между 27-летним немцем и манчестерским клубом по новому соглашению скоро начнутся.

При этом Гюндоган откажет «Барселоне», которая с недавних пор проявляет интерес к этому футболисту.

Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В составе «горожан» он становился чемпионом Англии.

В текущем сезоне хавбек провел 4 матча за «Манчестер Сити» и отметился одной результативной передачей.

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