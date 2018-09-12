На 47-м году жизни скончался министр спорта Чувашии Сергей Шелтуков

Данная информация опубликована на сайте министерства физической культуры и спорта Чувашии. Он ушел из жизни после продолжительной болезни.

Церемония прощания состоится 13 сентября с 9.00 до 11.00 в центре развития маунтинбайка (пр. Московский, 38В).

«ФедералПресс» выражает соболезнования родным и близким Сергея Шелтукова.

Сергей Шелтуков родился 3 июля 1971 года в деревне Кильдюшево Яльчикского района. Он окончил факультет физического воспитания ЧГПИ им. И. Я. Яковлева.

Работал учителем физической культуры Кильдюшевской СОШ Яльчикского района, специалистом Министерства по физической культуре и спорту Чувашской Республики, в 1998-2004 годы — заместителем директора СДЮСШОР №5. С 2004-2009 годы был директором Центра спортивной подготовки им. А. Игнатьева, в 2012-2015 годы — заместителем министра, а с 5 октября 2015 года — был назначен министром физической культуры и спорта Чувашской Республики.

Фото: министерство физической культуры и спорта Чувашии