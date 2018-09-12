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Министр спорта Чувашии скончался в возрасте 47 лет
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Министр спорта Чувашии скончался в возрасте 47 лет 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: ИА Regnum
Министр физической культуры и спорта Чувашии Сергей Шелтуков умер на 48-м году жизни после тяжёлой болезни. Об этом сообщается на сайте ведомства, которое он возглавлял.
«Министерство от имени всего спортивного сообщества выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Сильвестровича в связи с тяжёлой утратой. Вечная память», — указано в сообщении.
Шелтуков был назначен на пост министра в октябре 2015 года. Также он являлся кандидатом в мастера спорта по тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу.
Отмечается, что под руководством Шелтукова в Чувашии проводились крупные всероссийские и международные спортивные соревнования.
Церемония прощания с Сергеем Шелтуковым пройдёт 13 сентября в Чебоксарах.
Ранее сообщалось о смерти Левона Акопяна — главного тренера женского гандбольного клуба «Лада» (Тольятти).
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