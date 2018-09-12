Министр спорта Чувашии скончался в возрасте 47 лет

Министр физической культуры и спорта Чувашии Сергей Шелтуков умер на 48-м году жизни после тяжёлой болезни. Об этом сообщается на сайте ведомства, которое он возглавлял.

«Министерство от имени всего спортивного сообщества выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Сильвестровича в связи с тяжёлой утратой. Вечная память», — указано в сообщении.

Шелтуков был назначен на пост министра в октябре 2015 года. Также он являлся кандидатом в мастера спорта по тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу.

Отмечается, что под руководством Шелтукова в Чувашии проводились крупные всероссийские и международные спортивные соревнования.

Церемония прощания с Сергеем Шелтуковым пройдёт 13 сентября в Чебоксарах.