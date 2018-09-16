Брендон Хартли: Сегодня нам нечего праздновать

После неудачной квалификации в Сингапуре в Toro Rosso надеялись отыграться за счёт стратегии, но была слишком медленной, чтобы навязать борьбу соперникам…

Пьер Гасли (13-й): «Странная гонка. Я хорошо стартовал, отыграл три позиции и после первого круга ехал 12-м. Мы рискнули, и я стартовал на HyperSoft, но в итоге всё оказалось гораздо сложнее, чем мы думали, особенно в конце отрезка.

После пит-стопа я оказался замешан в инциденте с Грожаном и Сироткиным, потерял много времени из-за синих флагов. Я сделал всё что мог, но машине весь уик-энд не хватало скорости, чтобы побороться за очки».

Брендон Хартли (17-й): «Сегодня мы решили рискнуть и рано провести пит-стоп. Мой темп на HyperSoft был выше, чем у соперников, но после перехода на UltraSoft я вернулся на трассу позади большой группы и снова оказался в трафике. В итоге ничего не получилось. Мы решили провести ещё один пит-стоп, потом я застрял за Williams и уступил позицию Магнуссену. У меня было несколько интересных поединков, но сегодня нам не хватало скорости, чтобы заработать очки. Это обидно, ведь мы многого ждали от этапа в Сингапуре.

Гонка получилась сложной, и я финишировал, но сегодня нам нечего праздновать. Мы решили стартовать на HyperSoft, потому что знали, что можем работать с ними лучше соперников. Я надеялся отыграть несколько позиций на первом круге, но Окон врезался в барьер. На первом отрезке с HyperSoft мы были весьма конкурентоспособны и постарались что-нибудь предпринять, чтобы отыграть позиции, но не получилось».

Франц Тост , руководитель команды: «Мы с оптимизмом приехали в Сингапур и надеялись заработать несколько очков, ведь прежде были конкурентоспособны на этой трассе. Но команда не смогла продемонстрировать необходимый темп, чтобы финишировать в десятке. Нужно понять, почему мы не добились желаемых результатов, и как ситать сильнее в следующих гонках.

Пьер очень хорошо стартовал, отыграл несколько позиций и отлично оборонялся до пит-стопа. Брендон отыграл позицию в начале гонки и избежал инцидента в третьем повороте. Сначала мы думали, что Пьер сможет приблизиться к десятке, но по ходу гонки ему не хватало скорости, поэтому мы не смогли заработать очки».

Тойохару Танабе, технический директор Honda F1: «Нам не хватало скорости, начиная с первой тренировки, и хотя мы немного прибавили в квалификации, этого было недостаточно, чтобы вести борьбу в середине пелотона.

Когда стартуешь так далеко позади, всегда сложно заработать очки на городской трассе, где трудно обгонять. В целом это сложный и неудачный уик-энд. Теперь мы сосредоточимся на подготовке к Гран При России».