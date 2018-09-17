Брендон Хартли: Сироткин должен был оставить мне место

После неудачной квалификации в Toro Rosso решили использовать альтернативную стратегию, но она не сработала, и Брендон Хартли финишировал 17-м. Комментируя итоги гонки, он пожаловался на трафик, нехватку скорости и действия Сергея Сироткина

Вопрос: Вероятно, вы расстроены итогами гонки в Сингапуре? Ранний пит-стоп лишил вас шансов отыграться после неудачной квалификации?

Брендон Хартли: Мы должны были рисковать. На самом деле, на первом отрезке я был весьма конкурентоспособен на шинах HyperSoft, но застрял за соперниками. Я мог проехать ещё много кругов, но мы решили рано провести пит-стоп в попытке опередить соперников за счет стратегии.

Пит-стоп получился довольно медленным — иначе я бы вернулся на трассу впереди Грожана. Я почти не уступал в темпе тем, кто ехал впереди, но мне надо было проехать слишком большой отрезок на одном комплекте резины. Затем я надолго застрял за Williams. В тот момент мой темп был гораздо выше. Сироткин выдавил меня с трассы, и я потерял много времени. Кроме того, я уступил позицию Магнусену. Это немного обидно.

Скорость машины позволяла бороться с соперниками, так что если бы я не застрял за Williams и не повредил шины в конце гонки, то мог бы побороться за 15-е место. В воскресенье нам не хватило скорости, чтобы заработать очки. Мы рискнули и попытались навязать борьбу соперникам, но машина была слишком медленной.

Вопрос: Вы считаете, что Сироткин перешёл границы, обороняя позицию?

Брендон Хартли: Если он заблокировал колеса и допустил ошибку — ладно, но если он специально выдавил меня с трассы… Он должен был оставить мне место.

Вопрос: Какое у вас настроение перед следующей гонкой?

Брендон Хартли: Гран При Сингапура нельзя назвать успешным в плане скорости, да и в некоторых предыдущих гонках мы могли выступить лучше. Это был не лучший уик-энд для нас обоих.