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Брендон Хартли: Сироткин должен был оставить мне место
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Брендон Хартли: Сироткин должен был оставить мне место 

F1News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: F1News.ru
После неудачной квалификации в Toro Rosso решили использовать альтернативную стратегию, но она не сработала, и Брендон Хартли финишировал 17-м. Комментируя итоги гонки, он пожаловался на трафик, нехватку скорости и действия Сергея Сироткина.
Вопрос: Вероятно, вы расстроены итогами гонки в Сингапуре? Ранний пит-стоп лишил вас шансов отыграться после неудачной квалификации?
Брендон Хартли: Мы должны были рисковать. На самом деле, на первом отрезке я был весьма конкурентоспособен на шинах HyperSoft, но застрял за соперниками. Я мог проехать ещё много кругов, но мы решили рано провести пит-стоп в попытке опередить соперников за счет стратегии.
Пит-стоп получился довольно медленным — иначе я бы вернулся на трассу впереди Грожана. Я почти не уступал в темпе тем, кто ехал впереди, но мне надо было проехать слишком большой отрезок на одном комплекте резины. Затем я надолго застрял за Williams. В тот момент мой темп был гораздо выше. Сироткин выдавил меня с трассы, и я потерял много времени. Кроме того, я уступил позицию Магнусену. Это немного обидно.
Скорость машины позволяла бороться с соперниками, так что если бы я не застрял за Williams и не повредил шины в конце гонки, то мог бы побороться за 15-е место. В воскресенье нам не хватило скорости, чтобы заработать очки. Мы рискнули и попытались навязать борьбу соперникам, но машина была слишком медленной.
Вопрос: Вы считаете, что Сироткин перешёл границы, обороняя позицию?
Брендон Хартли: Если он заблокировал колеса и допустил ошибку — ладно, но если он специально выдавил меня с трассы… Он должен был оставить мне место.
Вопрос: Какое у вас настроение перед следующей гонкой?
Брендон Хартли: Гран При Сингапура нельзя назвать успешным в плане скорости, да и в некоторых предыдущих гонках мы могли выступить лучше. Это был не лучший уик-энд для нас обоих.
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