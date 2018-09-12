Задолженность по зарплатам в «Балтике» составляет два месяца

Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая прокомментировал финансовое положение клуба.

«У «Балтики» есть задолженности, и мы открыто об этом говорили. Информация, которая была в прессе, несколько преувеличена.

Это произошло не потому, что мы бездумно подписывали каждого встреченного футболиста. В клубе понимали, что к нам приходит спонсор на определенные деньги.

К сожалению, несколько затянулся бюрократический вопрос подписания контракта, это произошло из-за определенных нюансов. Но в итоге спонсорский контракт подписан, долги мы начали выплачивать. Финансовое положение стабилизируется.

Не могу сказать, что у нас сейчас нет никаких долгов. Однако имеющиеся задолженности точно не критичны.

Если сравнивать ситуацию с другими клубами ФНЛ и реалиями российского футбола в целом, то ничего страшного в этом нет. Мы знаем о гораздо более проблемных обстоятельствах в клубах ФНЛ и РПЛ.

Если я назову вам конкретную сумму, то она ни о чем не скажет. Если же приводить пример, то она равна 1,5-2 месяца выплат зарплат.

Однако еще раз повторю, что у нас есть конкретный график получения денежных средств. В ближайшее время все эти долги будут закрыты.

Но самое главное — у нас есть полное взаимопонимание с футболистами. Никаких проблем по этому направлению в «Балтике» нет», — приводит слова Лепсаи Sportbox.