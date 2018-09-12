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Задолженность по зарплатам в «Балтике» составляет два месяца
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Задолженность по зарплатам в «Балтике» составляет два месяца 

LiveSport.Ru + ещё 5 7 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая прокомментировал финансовое положение клуба.
«У «Балтики» есть задолженности, и мы открыто об этом говорили. Информация, которая была в прессе, несколько преувеличена.
Это произошло не потому, что мы бездумно подписывали каждого встреченного футболиста. В клубе понимали, что к нам приходит спонсор на определенные деньги.
К сожалению, несколько затянулся бюрократический вопрос подписания контракта, это произошло из-за определенных нюансов. Но в итоге спонсорский контракт подписан, долги мы начали выплачивать. Финансовое положение стабилизируется.
Не могу сказать, что у нас сейчас нет никаких долгов. Однако имеющиеся задолженности точно не критичны.
Если сравнивать ситуацию с другими клубами ФНЛ и реалиями российского футбола в целом, то ничего страшного в этом нет. Мы знаем о гораздо более проблемных обстоятельствах в клубах ФНЛ и РПЛ.
Если я назову вам конкретную сумму, то она ни о чем не скажет. Если же приводить пример, то она равна 1,5-2 месяца выплат зарплат.
Однако еще раз повторю, что у нас есть конкретный график получения денежных средств. В ближайшее время все эти долги будут закрыты.
Но самое главное — у нас есть полное взаимопонимание с футболистами. Никаких проблем по этому направлению в «Балтике» нет», — приводит слова Лепсаи Sportbox.
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