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В Самаре выбрали претендентов на кресло главы Ленинского района
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В Самаре выбрали претендентов на кресло главы Ленинского района 

63.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: 63.ru
Врио главы района Елена Бондаренко (вторая справа) стала одним из претендентов на пост
В среду, 12 сентября, в администрации Ленинского района Самары прошёл конкурс на должность нового главы района. Из пяти участников, претендующих на этот пост, специальная конкурсная комиссия выбрала двоих.
— Каждый из кандидатов представил комиссии своё видение развития района. Рассказал, что планирует сделать на этом посту. Самые подробные презентации были у Елены Бондаренко (исполняющей обязанности главы района) и Максима Стеняхина (директора одного из муниципальных бюджетных учреждений). Они-то и прошли во «второй тур», — рассказала 63.ru депутат Ленинского района Елена Борискина.
В четверг, 13 сентября, на заседании совета депутатов Ленинского района двое «финалистов» снова представят свои презентации. Народные избранники оценят их и решат, кто же в итоге достоин стать руководителем.
Кадровые перестановки в Ленинском районе Самары произошли в августе. Бывший глава района Дмитрий Титов написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Депутаты единогласно приняли его отставку.
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