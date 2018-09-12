В Самаре выбрали претендентов на кресло главы Ленинского района

Врио главы района Елена Бондаренко (вторая справа) стала одним из претендентов на пост

В среду, 12 сентября, в администрации Ленинского района Самары прошёл конкурс на должность нового главы района. Из пяти участников, претендующих на этот пост, специальная конкурсная комиссия выбрала двоих.

— Каждый из кандидатов представил комиссии своё видение развития района. Рассказал, что планирует сделать на этом посту. Самые подробные презентации были у Елены Бондаренко (исполняющей обязанности главы района) и Максима Стеняхина (директора одного из муниципальных бюджетных учреждений). Они-то и прошли во «второй тур», — рассказала 63.ru депутат Ленинского района Елена Борискина

В четверг, 13 сентября, на заседании совета депутатов Ленинского района двое «финалистов» снова представят свои презентации. Народные избранники оценят их и решат, кто же в итоге достоин стать руководителем.