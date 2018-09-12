Соревнования по спорториентированию состоялись в Псковской области

Как сообщили АиФ-Псков в пресс-службе ВФСО «Динамо», 11 сентября в рамках ежегодной спартакиады на Первенство ВФСО «Динамо» состоялись финальные соревнования по спортивному ориентированию среди команд управлений и ведомств органов безопасности и правопорядка Псковской области.

Первое место в финальных соревнованиях заняла команда КФК № 3.

Второе место заняла команда УФСБ России по Псковской области; третье — команда УФСИН России по Псковской области.

Остальные места распределились следующим образом:

— 4-ое место — Управление Росгвардии по Псковской области

— 5-ое место — КФК № 1 — 6-ое место — Псковский филиал Академии ФСИН России