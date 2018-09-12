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Соревнования по спорториентированию состоялись в Псковской области
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Соревнования по спорториентированию состоялись в Псковской области 

АиФ Северо-запад + ещё 2 3 часа назад
Фото: Псковское Агентство Информации
Как сообщили АиФ-Псков в пресс-службе ВФСО «Динамо», 11 сентября в рамках ежегодной спартакиады на Первенство ВФСО «Динамо» состоялись финальные соревнования по спортивному ориентированию среди команд управлений и ведомств органов безопасности и правопорядка Псковской области.
Первое место в финальных соревнованиях заняла команда КФК № 3.
Второе место заняла команда УФСБ России по Псковской области; третье — команда УФСИН России по Псковской области.
Остальные места распределились следующим образом:
— 4-ое место — Управление Росгвардии по Псковской области
— 5-ое место — КФК № 1  — 6-ое место — Псковский филиал Академии ФСИН России
— 7-ое место — ГУ МЧС России по Псковской области
— 8-ое место — Псковский линейный отдел МВД на транспорте
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