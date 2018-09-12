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«Торонто» представит Кавая 21 сентября
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«Торонто» представит Кавая 21 сентября 

Спорт-Экспресс + ещё 2 6 часов назад
Напомним, что канадский клуб сделал лучшее предложение «Сан-Антонио» по игроку. «Рэпторз» пошли на сделку, несмотря на отсутствие гарантий по продлению контракта с Ленардом в межсезонье-2019.
Сообщается, что 21 сентября будет организована пресс-конференция, на которой Леонард будет официально представлен в качестве игрока «Торонто». Также будет презентован еще один экс-игрок «Шпор», защитник Дэнни Грин.
Тренировочный лагерь команды стартует 25 сентября.
26-летний американец обиделся на «Шпор» за то, что клуб не помог ему с травмой бедра. Его контракт с зарплатой в 20 миллионов долларов в год истекает в следующем сезоне. В прошлом сезоне Леонард из-за многочисленных травм сыграл всего в 9 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 16,2 очка.
The Raptors are expected to hold an introductory press conference for Kawhi Leonard and Danny Green on Fri. Sept 21, with Media Day (Sept 24) and the start of training camp (Sept 25) the following week.
— Josh Lewenberg (@JLew1050) 10 сентября 2018 г.
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