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Хоккеисты «Адмирала» победили в Хабаровске
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Хоккеисты «Адмирала» победили в Хабаровске 

Prim.News + ещё 2 11 часов назад
Фото: Prim.News
Матч с «Амуром» завершился со счетом 2:0.
Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» победил хабаровский «Амур» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча двух коллективов, проходившая в Хабаровске, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Адмирала».
«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).
14 сентября. Хабаровск. «Платинум Арена». 6 815 зрителей. Судьи: Белов, Кулаков
«Амур» (4): Аликин; Кондратьев — Коларж, Горшков — Пьянов — Зогорна; Воробьев — Корягин (2), Берестенников — Железков — Руденков; Йордан — Турбин, Голубев — Вяч. Ушенин — Потехин (2); Дедунов — Гиздатуллин — Кацуба.
«Адмирал» (4): Серебряков (Красоткин); Мищенко — Антропов, Коньков — Вихарев — Бутузов (2); Таратунин — Угольников, Черников (2) — В. Стрельцов — А. Стрельцов; Дьяков — Патрикеев, Глазачев — Яковлев — Воронин; Валуйский — Зайцев — Сироткин, Феоктистов.
Голы:
0:1 А. Стрельцов (Черников, 01:29) 0:2 Антропов (Яковлев, 57:07-мен., п.в.)
Броски: 37 (11+10+16) — 24 (8+10+6) Вбрасывания: 33 (11+8+14) — 38 (16+12+10) Блокированные броски: 9 (5+4+0) — 19 (4+5+10) Силовые приемы: 15 (4+7+4) — 13 (6+2+5)
Набрав в шести матчах четыре очка, «Адмирал» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» идет на 12-м месте (два очка в пяти матчах).
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