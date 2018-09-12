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Бурков: омский гидроузел достроят за счет федерального бюджета
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Бурков: омский гидроузел достроят за счет федерального бюджета 

ТАСС + ещё 4 5 часов назад
Фото: superomsk.ru
ОМСК, 12 сентября. /ТАСС/. Завершение строительства красногорского гидроузла на Иртыше, который гарантирует надежное водоснабжение Омска и улучшит навигацию, будет вестись за счет средств федерального бюджета. О соответствующей договоренности сообщил в среду журналистам врио губернатора Омской области Александр Бурков.
"Сегодня достигнуто соглашение, что строительство должно продолжаться, что федеральный центр и Минприроды [РФ] должны предусматривать средства для достройки гидроузла. Мы сегодня в целях сохранения объекта ведем там ряд небольших работ, охраняем его, чтобы объект был готов для дальнейшего строительства", — сказал Бурков.
По его словам, все объекты на реках должны находиться в федеральной собственности. «Мы готовы передать этот объект незавершенного строительства в федеральную собственность, на баланс Федерального агентства [водных ресурсов]», — подчеркнул врио губернатора.
Ранее в интервью ТАСС Бурков рассказал, что гидроузел важен для Омской области как гарант обеспечения региона водными ресурсами, но на завершение проекта необходимы миллиарды рублей, которых у региона нет.
Красногорский водоподъемный гидроузел возводится на 1813-м километре от устья Иртыша возле села Красная Горка Омской области. Необходимость в гидроузле объяснялась произошедшим за последние десятилетия резким снижением уровня сибирской реки по причине большого отъема воды на территориях Казахстана и Китая. По расчетам проектировщиков, плотина гарантирует надежное водоснабжение Омска и улучшит условия навигации на Иртыше в так называемый меженный период (период самого низкого уровня в июле-сентябре), ее действие распространится почти на полторы сотни километров, вплоть до границы с Казахстаном.
Строительство гидроузла началось в мае 2012 года и должно было завершиться к 300-летию Омска в 2016 году. Однако из-за банкротства в 2014 году генподрядчика НПО «Мостовик» строительство было заморожено.
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