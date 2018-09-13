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Уход легенды: на 84-м году не стало конструктора Дона Паноза
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Уход легенды: на 84-м году не стало конструктора Дона Паноза 

Автомобили + ещё 1 7 часов назад
Фото: Автомобили
Человек-легенда, человек-новатор — таким мы будем помнить Дона Паноза. Он многое сделал для автомобильной отрасли, для автоспорта. Но мало кто знает, что своё многомиллионное состояние Дон заработал в фармацевтике. Впрочем, именно мир моторов затянул его по-настоящему, с головой. А начиналось всё так.
Будучи ещё мальчишкой и учась в военной школе-пансионе в Западной Вирджинии, он встретил Нэнси — свою будущую жену. После службы в армии переехал в Питтсбург, чтобы изучать бизнес в университете и параллельно трудиться в двух аптеках. Получив диплом, Дон полностью ушёл в фармацевтические дела. Между прочим, он стоял у истоков создания никотинового пластыря, который сейчас помогает людям по всему миру бросить курить.
Добившись огромных высот в фармакологии, Паноз обратил внимание на автоспорт. В 1989 году стал одним из основателей Panoz Auto Development вместе со своим сыном, звать которого Дэн.
В 1996 году Дон Паноз неожиданного для многих приобрёл гоночную трассу Road Atlanta. Это сейчас календари ведущих заокеанских гоночных первенств немыслимы без данного автодрома, а тогда «Роад Атланта» находилась в запущенном состоянии. С огромным энтузиазмом Паноз вдохнул в трек новую жизнь. И пошло-поехало — через год Дон уже стоял у руля собственной компании Panoz Motorsports, самым известным и успешным детищем которой, пожалуй, стал гоночный Panoz Esperante GTR-1.
В последнее время Дон Паноз, может быть, не столь много времени уделял работе, но тем не менее состоялся выход поистине уникального болида с узкой передней частью — DeltaWing. Машина создавалась для IndyCar, однако боссам серии конечный вариант показался слишком смелым. Правда, на этом проект DeltaWing всё же не умер, и автомобиль даже проехал «24 часа Ле-Мана».
Также отметим Green4U Panoz Racing GT-EV — полностью электрический спортпрототип для участия в суточном марафоне на Сартэ. Его Panoz представила летом прошлого года.
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