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Редкие кадры: самка дальневосточного леопарда с котятами попались в фотоловушку
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Редкие кадры: самка дальневосточного леопарда с котятами попались в фотоловушку 

ТК «Звезда» + ещё 1 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Животные обитают на территории заповедника «Земля леопарда». Это особо охраняемая природная территория. Сотрудники парка работают над сохранением самобытной природы юго-западного Приморья.
В национальном парке «Земля леопарда» — пополнение в семействе редких дальневосточных кошек. В фотоловушку там угодила самка леопарда с котятами, которые раньше никому не показывались.
Камера установлена у краснокнижной березы Шмидта. Это дерево облюбовали многие звери. Фотосессию с березой устроил тигр. Он с неподдельным любопытством изучал камеру. А медведь без тени смущения чесал спину прямо перед объективом.
Дикие кабаны отлично получились на групповом снимке — такой семейный портрет. Без посторонних.
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