Редкие кадры: самка дальневосточного леопарда с котятами попались в фотоловушку

Животные обитают на территории заповедника «Земля леопарда». Это особо охраняемая природная территория. Сотрудники парка работают над сохранением самобытной природы юго-западного Приморья.

В национальном парке «Земля леопарда» — пополнение в семействе редких дальневосточных кошек. В фотоловушку там угодила самка леопарда с котятами, которые раньше никому не показывались.

Камера установлена у краснокнижной березы Шмидта. Это дерево облюбовали многие звери. Фотосессию с березой устроил тигр. Он с неподдельным любопытством изучал камеру. А медведь без тени смущения чесал спину прямо перед объективом.

Дикие кабаны отлично получились на групповом снимке — такой семейный портрет. Без посторонних.