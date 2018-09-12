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Голодец назвала лимит на легионеров правильной мерой
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Голодец назвала лимит на легионеров правильной мерой 

Газета.Ru + ещё 5 7 часов назад
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»
Вице-премьер Ольга Голодец положительно оценила лимит на легионеров в российском футболе, передает «Р-Спорт».
Согласно регламенту в матчах чемпионата России в составе одной команды одновременно на поле могут находиться максимум шесть легионеров.
Голодец прокомментировала инициативу по изменению лимита на Всероссийском экономическом форуме, отвечая на вопрос о необходимости смягчения лимита по просьбе клубов.
"Моя позиция заключается в том, что мы должны всячески поддерживать наших талантливых молодых ребят и мы должны открывать им перспективы для того, чтобы проявить себя. И чемпионат мира показал, что у нас растут, появляются звезды нашего отечественного футбола"..
Тема лимита на легионеров остается одной из самых обсуждаемых в российском футболе, и многие эксперты и представители профессиональных клубов говорят о необходимости его отмены или хотя бы смягчения.
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