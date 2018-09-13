Гран При Сингапура: Пресс-конференция в четверг

Вопрос: Кими, начнем с вас. На этой неделе одной из главных новостей стал ваш предстоящий переход в Sauber. Почему вы приняли такое решение?

Кими Райкконен: Думаю, вы уже сами всё знаете. Не представляю, что можно добавить. Я не раз говорил, что решение о карьере в Ferrari зависит не от меня. Всё, что решено позже — мой выбор, а вы видите конечный результат. По крайней мере, ситуация прояснилась.

Вопрос: Вы сказали, что уход из Ferrari не был вашим решением, но потом вы по своей воле согласились вернуться в Sauber. Почему?

Кими Райкконен: А почему бы и нет?

Вопрос: Чем привлекла вас Sauber? Сейчас эта команда заметно уступает Ferrari, возможно, вам что-то пообещали?

Кими Райкконен: Знаете, в Формуле 1 все машины по-разному конкурентоспособны, и даже в нынешнем сезоне немногие находятся на одном уровне. Так было всегда, но посмотрим, что будет дальше.

Вопрос: Но вам что-то говорили о возможном прогрессе, скорости? Почему вам захотелось вернуться в Sauber?

Кими Райкконен: Мне так захотелось. Почему вы пытаетесь всё усложнить? Я знаю о результатах Sauber и не представляю, на каких позициях окажется команда в следующем сезоне, и насколько быстра будет машина. Мы можем лишь предполагать, а там посмотрим, что получится. У меня есть свои причины, и если они меня устраивают, мнение других людей меня не интересует.

Вопрос: Вы по-прежнему влюблены в гонки, чувствуете азарт борьбы?

Кими Райкконен: Нет, я подписал контракт из чисто логических соображений и намерен провести ближайшие два года, не получая никакого удовольствия от работы. (смеётся)

Вопрос: Что ж, спасибо за откровенность!

Кими Райкконен: Не стоит беспокоиться.

Вопрос: Кевин, для вас предстоящий этап будет 75-м в карьере, своеобразный юбилей! Сейчас вы ощущаете себя значимой фигурой в Формуле 1?

Кевин Магнуссен: Не знаю, я об этом не думал. Честно говоря, я был не в курсе, что для меня это 75-я гонка — приятно! Это мой лучший сезон в Формуле 1, это по-настоящему здорово. Посмотрим, как всё сложится в этот уик-энд — надеюсь, нас ждет хорошая гонка!

Вопрос: Размышляли ли вы о том, что произошло между вами и Фернандо Алонсо в Монце? Тот инцидент скажется на вашем подходе к квалификации в Сингапуре?

Кевин Магнуссен: Я постараюсь держаться подальше от Фернандо! Как мне кажется, инцидент в Монце был чем-то неординарным, вряд ли подобное будет происходить часто.

Вопрос: Брендон, вы впервые будете выступать в Сингапуре — как вы готовились к продолжительной гонке в жарких условиях…

Брендон Хартли: Все вокруг мне говорили, что в физическом плане предстоящая гонка — самая непростая в сезоне — не только из-за жары, но также из-за необходимости постоянно сохранять концентрацию на трассе, где нет возможности перевести дух. Но в плане тренировок ничего не изменилось.

Все гонщики в хорошей форме, позади большая часть сезона, и у нас было немало этапов, чтобы постепенно подготовиться к Сингапуру. Большинство участников на минувшей неделе активно тренировалось при жаркой погоде, я сам надевал дополнительную экипировку, когда тренировался на велосипеде, а сюда приехал на пару дней раньше, чтобы адаптироваться.

Честно говоря, пока здесь не так жарко, как я ожидал. Похоже, в предыдущие годы температура была заметно выше, но гонка всё равно обещает быть непростой. Да, еще я работал на симуляторе, чтобы как можно лучше запомнить конфигурацию трассы.

Вопрос: Ждете увидеть на трибунах своих соотечественников?

Брендон Хартли: Я уже встретил нескольких, прогуливаясь по улицам Сингапура! Отсюда до Новой Зеландии гораздо ближе, чем из Европы, можно сказать, я на полпути от дома! На трибунах наверняка будут мои земляки, да и австралийцы активно меня поддерживают — видимо, считают за своего!

Вопрос: Кими рассказал о своем переходе в Sauber, каковы ваши планы на 2019-й? Есть ли прогресс в переговорах с командой?

Брендон Хартли: Переговоров пока нет. У меня есть действующий контракт, а дальше всегда найдутся варианты. Я не раз говорил, что должен концентрироваться на каждой гонке в отдельности и выкладываться на пределе. Я уверен в своем взаимодействии с командой, прибавляю с каждой гонкой — пусть это не видно по результатам, но я знаю, что хорошо справился в пяти прошлых Гран При, но обстоятельства не позволили заработать очки.

Я часто оказывался не в то время не в том месте, но я также привык критически оценивать собственные действия и искать, в чем можно сработать лучше. Сейчас я стараюсь в каждой гонке добиться максимума и надеюсь, что всё же получу контракт на следующий сезон.

Вопрос: Льюис, теоретически трасса в Сингапуре не лучшим образом походит Mercedes, но вы дважды выигрывали эту гонку. Каковы ожидания от уик-энда?

Льюис Хэмилтон: Если честно, когда я приезжаю на очередной Гран При, у меня не бывает каких-то особых ожиданий. Наша команда прекрасно выступала в последних гонках, я просто хочу продолжить в том же ключе.

Вопрос: Сейчас ваше преимущество в личном зачете в десять раз больше, чем было в этой же фазе сезона год назад — тридцать очков против трех в 2017-м. Держите ли вы в уме этот фактор?

Льюис Хэмилтон: Я не думаю о своём преимуществе, если только помню о нём где-то на подсознательном уровне. Предстоит разыграть ещё немало очков, и пока нет смысла менять подход к гонкам. Он остаётся таким же, каким был в течение всего года, и до сих пор он срабатывал. Мы ожидаем, что впереди ещё будут сложные гонки, ведь на нескольких предыдущих этапах Ferrari были сильнее нас. Чтобы не уступать им в скорости, придётся потрудиться.

Вопросы с мест

Вопрос: (Абхишек Такле) Кими, в какой момент вы узнали, что не будете выступать за Ferrari в 2019-м, и когда начали переговоры с Sauber?

Кими Райкконен: Я узнал в Монце. Собственно, я давно знаю людей в Sauber, наши переговоры начались после Гран При Италии.

Вопрос: (Эдд Стро) Кими, вы сказали, что давно знаете людей из Sauber, и вы наверняка поддерживали с ними связь. Скажите, думали ли вы раньше о том, что было бы неплохо в какой-то момент вернуться туда, где начался ваш путь в Формуле 1?

Кими Райкконен: До этого я как-то не думал о возвращении в Sauber. Никогда не знаешь, как будут развиваться события, так что я не строю долгосрочных планов, но сейчас всё сложилось вот так.

Вопрос: (Хейкки Культа) Кими, вы говорили, что вас интересуют только победы. С Sauber вам придется искать для себя иные цели?

Кими Райкконен: Я всегда стремлюсь бороться за победы, но не знаю, смогу ли считать такую цель реалистичной в составе Sauber. Я постараюсь показывать настолько высокие результаты, насколько это возможно, а там будет видно.

Вопрос: (Ребекка Кланси) Льюис, после Гран При Италии в McLaren объявили, что в следующем сезоне за них будет выступать Ландо Норрис. Что скажете о перспективе видеть еще одного британца среди участников чемпионата, намерены ли вы встретиться с Ландо, чтобы дать ему какой-нибудь совет?

Льюис Хэмилтон: Я не стал бы давать ему советы, но, конечно, если он попросит совета, он его получит. Честно говоря, я не смотрю на национальность гонщика и не рассуждаю в стиле: «О, это очередной британец, немец или кто-то еще». Англия всегда славилась своими гонщиками, и сейчас нет никаких опасений в том, что в Формуле 1 у нас не будет своего представителя. Желаю Ландо всего наилучшего!

Вопрос: (Беатрис Цамунер) Вопрос ко всем. Что скажете об идее выставлять от каждой команды по три машины?

Кевин Магнуссен: Звучит захватывающе! Было бы здорово видеть три машины Mercedes и три машины Ferrari, но не уверен, нужно ли иметь в пелотоне сразу тридцать машин. На пит-лейн в таком случае станет по-настоящему тесно. Есть плюсы, есть минусы — сложно сказать.

Льюис Хэмилтон: Мне нравится идея с большим количеством машин, но вместо трех машин от одной команды лучше увеличить количество самих команд.

Кими Райкконен:Было бы здорово видеть на трассе много машин, но это повлечет за собой немало изменений. Реализовать такую идею очень непросто.

Брендон Хартли: Гонщикам, конечно, хотелось бы видеть больше машин, но для команд и всех, кто задействован в вопросах логистики, это будет иметь определенные последствия. Не мне рассуждать на эту тему, но большее количество машин, возможно, облегчило бы переговоры о новом контракте! Собственно, лично я в отличие от многих в Формуле 1 привык иметь больше напарников.

Вопрос: ( Бен Хант ) Льюис, недавно вы летали в Шанхай на презентацию одежды, затем посетили Нью-Йорк и уже потом отправились в Сингапур. Другие гонщики говорят о подготовке к этапу и оптимальной физической форме — можно ли сказать, что вам вполне по силам мгновенно переключаться от мира моды к миру Формулы 1? Активность вне гонок позволяет вам поддерживать необходимый уровень энергии?

Льюис Хэмилтон: Не скажу, что всё это дается откровенно легко, но я могу переключаться на работу в Формуле 1 очень быстро, и это главное. У меня много интересных дел, и на минувшей неделе успевать тренироваться было непросто, но так получается далеко не всегда — просто сейчас у меня очень активный период вне чемпионата, и за прошедшие две недели перелетов было больше, чем в среднем по ходу сезона.

Прежде мне приходилось иметь дело с еще более напряженным графиком, но я без каких-либо сложностей возвращался к ритму гоночного уик-энда. За эти две недели не было ни единого момента, когда бы я не думал о гонках — иначе и быть не может, когда знаешь, что предстоит непростой этап, который потребует немалых усилий.

Вопрос: (Фил Дункан) Льюис, не рискуете ли вы, стараясь совместить интерес к моде, путешествия и борьбу за титул?

Льюис Хэмилтон: Ничуть. Как я уже говорил, всё это меня только стимулирует и бодрит, а результаты тому подтверждение. Кроме того, по сравнению с предыдущими годами в этом сезоне я путешествую меньше, чем обычно.

Вопрос: (Масахиро Овари) Льюис, я хотел бы спросить вас о Гран При Японии, до которого осталось не так много времени. Год назад вы обновили рекорд трассы в Сузуке, насколько вы уверены в том, что сумеете обновить его снова? Насколько важно для вас победить в Сузуке?

Льюис Хэмилтон: Сложно сейчас говорить о Гран При Японии, сначала нужно провести эту гонку. В целом все этапы одинаково важны, и если в Сузуке обойдется без дождя, то рекорд трассы наверняка падет. Нынешние машины на две-три секунды быстрее прошлогодних, по ходу уик-энда лучшее время будет постоянно обновляться. Японская трасса нравится всем, а с сегодняшней прижимной силой первый сектор будет невероятным!

Вопрос: (Ральф Бах) Льюис, что скажете об используемом в Ferrari принципе позволять своим гонщикам бороться между собой? Это некоторым образом облегчило вам задачу в недавних гонках.

Льюис Хэмилтон: Облегчило? Лично я ничего такого не заметил, мне все равно пришлось активно бороться с Кими. Скорее разница в подходе, который выбирают в Ferrari, и который выбираем мы в Mercedes: у нас в различных ситуациях мне помогал Валттери, тогда как в Ferrari ничего подобного не наблюдалось.

Вопрос: (Чандра Курниа Харинанто) Кими, вы уже думали о том, что, возможно, завершите свою карьеру в Sauber?

Кими Райкконен: Вероятность этого весьма велика! Мне не интересны рекорды, главное то, что я сам для себя считаю правильным. Посмотрим, каким будет моё будущее.

Льюис Хэмилтон: Сколько сезонов еще планируешь провести?

Кими Райкконен: Понятия не имею. У меня однажды уже был двухгодичный отпуск.

Льюис Хэмилтон: Да, но если прибавить к твоему стажу еще два сезона, сколько их будет? Шестнадцать?

Кими Райкконен: Вроде да, не так уж и много.

Льюис Хэмилтон: Немало, следует признать.

Кими Райкконен: Надеюсь, я и спустя два года буду вполне конкурентоспособен.

Вопрос: (Жюльен Биллете) Кими, звучали мнения, что после завершения гоночной карьеры вы, возможно, займете одну из руководящих позиций в Sauber. Вас эта перспектива интересует?

Кими Райкконен: Мы ничего такого не обсуждали. Я подписал контракт гонщика и надеюсь, что буду выполнять именно роль гонщика. Кто знает, что будет через пару лет или когда-то в будущем, когда я решу прекратить гоняться. Я сам не знаю. Слухи всегда имеют место быть, но никакого управленческого контракта у меня нет.

Вопрос: ( Дон Кеннеди ) Брендон, журналисты приводили слова Хельмута Марко о том, что на место в Toro Rosso претендуют сразу десять гонщиков, вы один из кандидатов, но вам явно нужно прибавить. Говорил ли вам доктор Марко, что он имеет в виду под словом «прибавить»?

Брендон Хартли: На самом деле, я прогрессировал с самого начала сезона, но пусть мы никогда не обсуждали конкретный результат, вполне очевидно, что на фоне напарника я недостаточно часто зарабатывал очки. Иногда это объяснялось обстоятельствами, иногда — моими действиями, но я, как уже было сказано, стараюсь концентрироваться на каждой гонке в отдельности. Я уверен в качестве своей подготовки и знаю, что прогрессировал с первого этапа.

Сейчас я целиком сосредоточен на предстоящей гонке, здесь у команды неплохие шансы. Toro Rosso всегда неплохо выступала в Сингапуре, год назад в непростых условиях Карлос сумел здесь финишировать четвертым, так что шансы высокие. В предыдущих гонках я нередко был вполне конкурентоспособен, но не брал от ситуации максимум — я не слежу за новостями, но, возможно, именно это имел в виду Хельмут Марко: мне нужно чаще зарабатывать очки.

Вопрос: (Дон Кеннеди) А еще нужно чуть больше везения, верно?

Брендон Хартли: Конечно, но я должен и сам обеспечить себе оптимальную ситуацию.

Вопрос: (Стефано Манчини) Кими, вы поможете Себастьяну Феттелю выиграть титул в этом сезоне?

Кими Райкконен: Я могу лишь пилотировать одну из машин. Всегда говорят о чем-то подобном, многие вещи могут помочь, а могут и нет. Легко рассуждать, что вот этот сценарий сработает, но на практике реализовать его порой оказывается слишком сложно. Посмотрим, что будет в гонках, окажется ли мы с Себастьяном достаточно близко друг к другу, чтобы можно было помочь. Свои правила мы знаем, они предельно просты.

Вопрос: (Джейк Майклз) Льюис, вы активно сражаетесь с Ferrari, но насколько в этот уик-энд вас беспокоят соперники из Red Bull Racing? Ожидаете ли вы, что они тоже будут бороться за победу в предстоящей гонке?

Льюис Хэмилтон: Не знаю. Я пока не говорил об этом с командой, но на брифинге инженеры наверняка скажут мне, стоит ли опасаться Red Bull Racing. Во многих из прошедших гонок эти парни боролись за высокие позиции, а в Сингапуре они традиционно сильны. Впрочем, мне сказали, что эта команда уже свернула программу модернизации машины этого года, чтобы пораньше переключиться на разработку шасси для следующего сезона, и её гонщики выступают с тем, что есть. Опять же, трасса в Сингапуре требовательна к прижимной силе, машина Red Bull Racing весьма аккуратно работает с резиной — думаю, как и год назад, Макс Ферстаппен Даниэль Риккардо будут очень быстры.

Вопрос: (Эдд Стро) Кими, вы сказали, что готовы продолжить карьеру в Sauber, поскольку вам так хочется, но вы постепенно вступаете в тот возраст, в котором большинство гонщиков ушло бы из спорта. Что такого дает вам Формула 1, что вы хотите продолжать выступать?

Кими Райкконен: Всё дело в гонках.

Льюис Хэмилтон: Слушайте, что он говорит.

Кими Райкконен: Лучшее в уик-энде — это гонка. Я всегда говорил, что прекращу выступать, когда сочту это правильным, и хорошо, что о своих ощущениях я не должен отчитываться. Гонки мне нравятся больше всего, ради них мы все выступаем в Формуле 1.

Конечно, значительную часть уик-энда занимает множество других привычных нам вещей, но не они причина того, чтобы приезжать на трассу. Мы приезжаем ради пилотажа и гонки. Конечно, сейчас от пилотажа зависит меньше, чем раньше, но он всё равно остается ключевой причиной. В остальном всё зависит от машины.

Не всегда получаешь машину, в которой всё идеально, но это не проблема. Общение с журналистами? Здесь все друг друга знают, одни и те же вопросы, одни и те же ответы — ничего сложного.