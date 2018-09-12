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Кими Райкконен о трассе в Сингапуре
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Кими Райкконен о трассе в Сингапуре 

F1News.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: F1News.ru
Накануне Гран При Сингапура гонщик Ferrari Кими Райкконен кратко рассказал о некоторых особенностях трассы Марина-Бэй…
Кими Райкконен: «Нас ждет очередной этап на городской трассе. В Сингапуре впервые в истории Формулы 1 прошла ночная гонка, это было уже десять лет назад.
На отрезке между пятым и седьмым поворотами, на Бульваре Раффлз, лучшее место для обгонов, хотя опередить соперников и там не так просто.
Восемнадцатый поворот очень техничный. Если пропустить точку торможения, можно задеть защитный рельс. Связка поворотов под мостом тоже очень интересная. В двадцать первом повороте нужно пилотировать как можно ближе к стене, чтобы добиться максимальной скорости, но иногда проезжаешь слишком близко — и касаешься стены».
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