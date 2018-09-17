Оценки пилотам за Гран-при Сингапура Формулы-1

Многие гонщики топ-команд выступили откровенно слабо, а Серхио Перес и вовсе провалился, организовав две аварии.

Льюис Хэмилтон — 9,5 После летней паузы британец уже традиционно выходит на новый уровень, выжимая из машины максимум и избегая ошибок. Льюис был великолепен в Сингапуре — предъявить ему можно разве что потерю времени позади круговой пары Грожан-Сироткин.

Макс Ферстаппен — 9,5 Отличное выступление от голландца. После перебоев в работе обновлённого мотора Макс не ждал от себя самого слишком многого, но сначала мощно выстрелил в квалификации, а потом и в гонке отвоевал обратно у Феттеля второе место.

Фернандо Алонсо — 9 Традиционный балл для испанца, который на сей раз стал лучшим из остальных. Фернандо помогли правильные шины и удачный старт.

Карлос Сайнс — 8,5 Как и соотечественник, Карлос извлёк пользу из непопадания в третий сегмент квалификации и хорошего старта. Балл пониже из-за проигрыша Хюлькенбергу в субботу (пусть он и пошёл на пользу, избавив от «гиперсофта»).

Шарль Леклер — 8,5 На фоне известий о переходе в «Феррари» Леклер провёл уверенную гонку, поднявшись с 13-го места на девятое. Спасибо проблемам «Форс Индия» и тактике.

Сергей Сироткин — 8 Самая яркая гонка россиянина в Формуле-1. Вынужденно перейдя на тактику с одним пит-стопом, Сергей здорово сдерживал Переса и в итоге просто выбесил его. Сироткин продемонстрировал образец обороны на подходящей для этого трассе. В лёгкий пассив занесём только штраф в борьбе с Хартли, когда из-за изношенных шин и повреждённой машины Сергей чуть не завёз «Торо Россо» в стену. Кстати, напомним, что прежде в Сингапуре Сироткин не выступал, но сумел в квалификации опередить Стролла.

Себастьян Феттель — 7,5 Необъяснимо слабый уик-энд от Феттеля. Немец и «Феррари» провалились в квалификации, хотя всем казалось, что именно у «Скудерии» лучшая техника. Дальше — хуже: слишком смелая попытка обойти Хэмилтона в боксах вместо этого привела к пропуску Ферстаппена и необходимости «доживать» до финиша на старых шинах. Вот разве что за бережное отношение к покрышкам и похвалим.

Нико Хюлькенберг — 7,5 Неоднозначный уик-энд Хюлькенберга. С одной стороны, опередил Сайнса в субботу, но в третьем сегменте не выжал из машины всё. С одной — проиграл два места на старте, с другой — стал единственным из пилотов, стартовавших с седьмого по десятое места, кто финишировал в очках. На фоне провалившегося бесконечно низко Грожана у Халка всё сложилось недурно. Отметим, что немец здорово сберёг «ультрасофт» — настолько, что под финиш его никак не мог догнать аж Боттас.

Пьер Гасли — 7,5 «Торо Россо» в Сингапуре не ехал, и в такой ситуации Пьеру грустно оставалось просто опередить Хартли. Не самая сложная задача.

Лэнс Стролл — 7,5 Канадец добился неплохого прогресса в гонке, но не будем забывать, что ему очень сильно помогли заперший соперников за собой Сироткин и неадекватный Перес. В квалификации Лэнс остался позади напарника.

Кими Райкконен — 7 В Монце всё было гораздо веселее. Как и Феттель, Кими невыразительно провёл третий сегмент квалификации, после чего шансов на победу уже и не оставалось. Придумать в гонке что-то тактически интересное, чтобы попробовать «перепрыгнуть» Боттаса, тоже не вышло.

Валттери Боттас — 6,5 Если Кими в квалификации был относительно недалеко от напарника, то Боттас проиграл целую вечность — семь десятых! Валттери и сам признался, что не понял причин случившегося. В гонке лучше не стало: на фоне блестящей победы Льюиса финн еле удержал четвёртое место и не по делу жаловался на Хюлькенберга, к которому никак не мог подъехать. Странно. И слабо.

Даниэль Риккардо — 6,5 Дэн выступил не лучше Валттери: австралиец тоже смотрелся чрезвычайно бледно на фоне напарника. Неожиданные проблемы Риккардо с настройками напомнили времена Квята в младшей и старшей командах, когда его машина резко переставала работать как надо.

Маркус Эрикссон — 6,5 В квалификации швед проиграл Леклеру семь десятых, а в гонке, несмотря на преимущество по шинам, не сумел даже приблизиться к Хюлькенбергу.

Стоффель Вандорн — 6,5 Формально гонка сложилась неплохо: бельгиец поднялся с 18-го места на 12-е. Но ведь именно сам Стоффель и загнал себя так низко, когда в квалификации, по собственным словам, неоднократно цеплял стену на решающей попытке.

Ромен Грожан — 6 Кардинально разные суббота и воскресенье. В квалификации француз смотрелся молодцом на фоне провалившегося Магнуссена , но в гонке что-то пошло не так. У Грожана быстро перестал работать «гиперсофт», при этом он оказался позади Хюлькенберга и, в отличие от него, долго не мог пройти Сироткина. Дело дошло до того, что Ромен наплевал на лидеров и целый круг блокировал Хэмилтона — лишь бы опередить Сироткина. «Отмазки» про висящего на заднем крыле Гасли — детский сад: француз-то быстро пропустил вперёд «Мерседес». Так что Ромен получил заслуженный штраф, при котором оказался в протоколе лишь 15-м.

Брендон Хартли — 6 Нет, Брендон, такими темпами спасти своё место от надвигающегося Верляйна не получится. Очередной проигрыш Гасли в квалификации, а в воскресенье Хартли оказался ниже и Стролла, и совершившего лишний пит-стоп и получившего штраф Переса.

Кевин Магнуссен — 5,5 Необъяснимый провал Магнуссена, у которого весь уик-энд не было скорости, хотя пример Грожана показал, что машина «Хааса» позволяла быть в десятке.

Серхио Перес — 4 Дикий Гран-при Чеко после прекрасной квалификации. Насчёт стартового инцидента можно спорить, хотя некоторые видеозаписи свидетельствуют: именно Перес спровоцировал аварию с Оконом. Дальше — больше: в борьбе с Сироткиным Серхио абсолютно потерял самообладание и просто повернул в соперника (надеемся, просто хотел захлопнуть калитку, а не осознанно шёл на таран). Штраф в виде проезда по пит-лейну был ещё довольно милостивым. Чуть-чуть оправдаем провал Переса действиями команды: Чеко призывал пит-уолл повременить с пит-стопом, но они всё-таки выпустили мексиканца аккурат позади Сироткина.

Эстебан Окон — б/о Не виним француза в стартовой аварии, хотя, возможно, и не стоило лезть справа от Переса — зная характер напарника. Ну и напомним, что в квалификации Эстебан в этот раз проиграл Серхио.