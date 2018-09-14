Маурисио Покеттино: «Ллорис извлек урок, теперь он может двигаться дальше и сосредоточиться на футболе»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал ситуацию с пьяным вождением голкипера Юго Ллориса. В среду футболист предстал перед судом и был оштрафован на 50 тысяч фунтов, а также получил запрет на вождение на срок в 20 месяцев.

— Конечно, Ллорису повезло, что не было никаких последствий, это важно, — приводит The Guardian слова Покеттино. — Все могут ошибиться, это большой урок для него. Теперь он может двигаться дальше и сосредоточиться на игре в футбол. Ллорис извинился перед всеми — сотрудниками клуба, болельщиками. Он сказал, что считает любое решение, принятое клубом, справедливым. Останется ли он капитаном? Конечно. Он совершил ошибку и сожалеет об этом.

В этом сезоне голкипер отыграл три матча за «шпор». В июле он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.