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Маурисио Покеттино: «Ллорис извлек урок, теперь он может двигаться дальше и сосредоточиться на футболе»
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Маурисио Покеттино: «Ллорис извлек урок, теперь он может двигаться дальше и сосредоточиться на футболе» 

Спорт-Экспресс + ещё 1 7 часов назад
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал ситуацию с пьяным вождением голкипера Юго Ллориса. В среду футболист предстал перед судом и был оштрафован на 50 тысяч фунтов, а также получил запрет на вождение на срок в 20 месяцев.
— Конечно, Ллорису повезло, что не было никаких последствий, это важно, — приводит The Guardian слова Покеттино. — Все могут ошибиться, это большой урок для него. Теперь он может двигаться дальше и сосредоточиться на игре в футбол. Ллорис извинился перед всеми — сотрудниками клуба, болельщиками. Он сказал, что считает любое решение, принятое клубом, справедливым. Останется ли он капитаном? Конечно. Он совершил ошибку и сожалеет об этом.
В этом сезоне голкипер отыграл три матча за «шпор». В июле он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
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