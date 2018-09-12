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Соревнования скаковых лошадей устроят на Московском ипподроме
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Соревнования скаковых лошадей устроят на Московском ипподроме 

Управа района Аэропорт города Москвы 7 часов назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
На Центральном московском ипподроме 16 сентября завершится скаковой сезон. По этому случаю устроят масштабные соревнования скаковых лошадей.
— Московский ипподром встретит гостей обширной развлекательной программой, в которую войдут полюбившиеся всем скачки и бега. В перерывах между скачками и заездами свое искусство продемонстрируют спортсмены-конники. Кроме того, выступят представители конноспортивного комплекса «Созидатель» с программой по джигитовке, — поделился сотрудник пресс-службы ипподрома.
Для самых маленьких посетителей будет организована развлекательная программа с катанием на пони.
Начало в 13.00. Адрес: Беговая ул., д. 22, корп. 1. (мю)
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