Соревнования скаковых лошадей устроят на Московском ипподроме

На Центральном московском ипподроме 16 сентября завершится скаковой сезон. По этому случаю устроят масштабные соревнования скаковых лошадей.

— Московский ипподром встретит гостей обширной развлекательной программой, в которую войдут полюбившиеся всем скачки и бега. В перерывах между скачками и заездами свое искусство продемонстрируют спортсмены-конники. Кроме того, выступят представители конноспортивного комплекса «Созидатель» с программой по джигитовке, — поделился сотрудник пресс-службы ипподрома.

Для самых маленьких посетителей будет организована развлекательная программа с катанием на пони.

Начало в 13.00. Адрес: Беговая ул., д. 22, корп. 1. (мю)