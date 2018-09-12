Вратаря сборной Франции лишили водительских прав на 20 месяцев

Британский суд лишил вратаря сборной Франции и «Тоттенхэма» Уго Льориса водительский прав сроком на 20 месяцев. Чемпион мира наказан за вождение в нетрезвом состоянии.

В ночь на 24 августа Льорис был остановлен полицией за превышение скорости. Выяснилось, что французский футболист управлял машиной в нетрезвом состоянии. Уго был выпущен под залог, а через несколько недель предстал перед судом.

Льорису грозило лишение прав управления транспортом до трех лет. Но суд учел, что вратарь признал свою вину, и ограничился сроком в 20 месяцев. Кроме того, голкиперу придется заплатить штраф в размере 50 тысячи фунтов.