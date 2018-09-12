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Вратаря сборной Франции лишили водительских прав на 20 месяцев
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Вратаря сборной Франции лишили водительских прав на 20 месяцев 

Вести.Ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
Британский суд лишил вратаря сборной Франции и «Тоттенхэма» Уго Льориса водительский прав сроком на 20 месяцев. Чемпион мира наказан за вождение в нетрезвом состоянии.
В ночь на 24 августа Льорис был остановлен полицией за превышение скорости. Выяснилось, что французский футболист управлял машиной в нетрезвом состоянии. Уго был выпущен под залог, а через несколько недель предстал перед судом.
Льорису грозило лишение прав управления транспортом до трех лет. Но суд учел, что вратарь признал свою вину, и ограничился сроком в 20 месяцев. Кроме того, голкиперу придется заплатить штраф в размере 50 тысячи фунтов.
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