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Ефимова и Морозов одержали победы в первый день этапа Кубка мира в Дохе
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Ефимова и Морозов одержали победы в первый день этапа Кубка мира в Дохе 

Чемпионат.com + ещё 8 25 минут назад
Фото: ТАСС
В Дохе стартовал второй этап Кубка мира по плаванию. Россиянин Владимир Морозов победил на дистанции 50 метров вольным стилем. Юлия Ефимова стала лучшей в плавании на 200 метров брассом, где второе место заняла Виталина Симонова. На дистанции 100 метров брассом среди мужчин тройку призёров замкнул Антон Чупков.
Плавание. Кубок мира. Второй этап. Доха, Катар
Мужчины
Вольный стиль. 50 м  1. Владимир Морозов (Россия) — 21,80.
2. Майкл Эндрю (США) — 21,95.
3. Блэйк Пирони (США) — 22,17.
Брасс. 100 м  1. Фелипе Лима (Бразилия) — 59,61.
2. Арно Камминга (Нидерланды) — 59,74.
3. Антон Чупков (Россия) — 59,89.
4. Кирилл Пригода (Россия) — 1.00,27…
6. Илья Хоменко (Россия) — 1.01,70.
Женщины
Вольный стиль. 400 м  1. Катинка Хошу (Венгрия) — 4.10,02.
2. Фемке Хемскерк (Нидерланды) — 4.12,56.
3. Чжоу Чанчжен (Китай) — 4.13,62…
7. Виталина Симонова (Россия) — 4.29,60.
Брасс. 200 м  1. Юлия Ефимова (Россия) — 2.23,55.
2. Виталина Симонова (Россия) — 2.24,06.
3. Альба Васкес Руиз (Испания) — 2.30,33.
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