Российские пловцы пять раз поднимались на пьедестал во второй день этапа Кубка мира в Дохе. Юлия Ефимова победила на дистанции 100 метров брассом, где второй стала Виталина Симонова. Владимир Морозов финишировал вторым в заплыве на 100 метров вольным стилем, а Кирилл Пригода стал третьим на 50 метров брассом и в комплексном плавании на 200 метров.
Плавание. Кубок мира. Второй этап. Доха, Катар Мужчины Вольный стиль. 100 м 1. Блэйк Пирони (США) — 48,11. 2. Владимир Морозов (Россия) — 48,43. 3. Питер Тиммерс (Бельгия) — 49,04. Брасс. 50 м 1. Фелипе Лима (Бразилия) — 26,84. 2. Майкл Эндрю (США) — 27,47. 3. Кирилл Пригода (Россия) — 27,60… 6. Илья Хоменко (Россия) — 28,24. Комплексное плавание, 200 м 1. Митчелл Ларкин (Австралия) — 1.59,14. 2. Томас Авила (Эквадор) — 2.00,40. 3. Кирилл Пригода (Россия) — 2.03,47. Женщины Вольный стиль. 200 м 1. Сара Сьострем (Швеция) — 1.56,32. 2. Фемке Хемскерк (Нидерланды) — 1.56,92. 3. Катинка Хошу (Венгрия) — 2.00,16… 8. Виталина Симонова (Россия) — 2.05,71. Баттерфляй. 50 м 1. Сара Сьострем (Швеция) — 25,22. 2. Раноми Кромовидьо (Нидерланды) — 25,76. 3. Кимберли Бюйс (Бельгия) — 25,94… 8. Виталина Симонова (Россия) — 29,56. Брасс. 100 м 1. Юлия Ефимова (Россия) — 1.06,27. 2. Виталина Симонова (Россия) — 1.07,90. 3. Чжан Сиши (Китай) — 1.10,35. Спина. 100 м 1. Катинка Хошу (Венгрия) — 59,63. 2. Кира Туссан (Нидерланды) — 1.00,05. 3. Тамара Фриас Молина (Испания) — 1.02,47. 3. Цзян Юру (Китай) — 1.02,47. 5. Виталина Симонова (Россия) — 1.08,39. Комплексное плавание. 400 м 1. Катинка Хошу (Венгрия) — 4.39,57. 2. Жужанна Якабош (Венгрия) — 4.44,87. 3. Альба Васкес Руиз (Испания) — 4.48,68. 4. Виталина Симонова (Россия) — 4.59,54.