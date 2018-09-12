Как вступить в ассоциацию садоводов Татарстана?

На каких условиях можно вступить в ассоциацию садоводов Татарстана. Есть ли вступительные и ежегодные взносы? Нелли Вачевская

«В Тукаевском районе есть своя ассоциация садоводов, — отвечает председатель правления Союза садоводов РТ Владимир Дейнекин. — Вступительные взносы не предусмотрены, но есть членские взносы — это 20 рублей в год с одного участка. Чтобы вступить в ассоциацию, нужно подать заявление. Но прежде собрание членов СНТ должно проголосовать за вступление в ассоциацию. До этого председатель может подписать соглашение о взаимодействии и поработать с нами в течение года».

По вопросам вступления в ассоциацию СНТ Тукаевского района можно писать на e-mail: snt1988@yandex.ru.