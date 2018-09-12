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Как вступить в ассоциацию садоводов Татарстана?
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Как вступить в ассоциацию садоводов Татарстана? 

АиФ Казань 7 часов назад
Фото: АиФ Казань
На каких условиях можно вступить в ассоциацию садоводов Татарстана. Есть ли вступительные и ежегодные взносы? Нелли Вачевская
«В Тукаевском районе есть своя ассоциация садоводов, — отвечает председатель правления Союза садоводов РТ Владимир Дейнекин. — Вступительные взносы не предусмотрены, но есть членские взносы — это 20 рублей в год с одного участка. Чтобы вступить в ассоциацию, нужно подать заявление. Но прежде собрание членов СНТ должно проголосовать за вступление в ассоциацию. До этого председатель может подписать соглашение о взаимодействии и поработать с нами в течение года».
По вопросам вступления в ассоциацию СНТ Тукаевского района можно писать на e-mail: snt1988@yandex.ru.
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