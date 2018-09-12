Новый глава МВД Удмуртии прокомментировал свое назначение

Ижевск. Удмуртия. Новый глава МВД по Удмуртской Республике Алексей Попов прокомментировал свое назначение. В среду, 12 сентября, он встретился с сотрудниками министерства.

«Горд назначением в наш регион, в нашу республику, оружейное сердце России. Революции не будет, будем работать с тем, что имеем здесь, работать на благо нашего Отечества», — отметил Попов.

Он добавил, что готов рассмотреть предложения по оптимизации деятельности министерства и встретиться с руководителями территориальных подразделений.