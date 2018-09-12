Ещё
Новый глава МВД Удмуртии прокомментировал свое назначение
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый глава МВД Удмуртии прокомментировал свое назначение 

ИА «Сусанин» + ещё 1 7 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Новый глава МВД по Удмуртской Республике Алексей Попов прокомментировал свое назначение. В среду, 12 сентября, он встретился с сотрудниками министерства.
«Горд назначением в наш регион, в нашу республику, оружейное сердце России. Революции не будет, будем работать с тем, что имеем здесь, работать на благо нашего Отечества», — отметил Попов.
Он добавил, что готов рассмотреть предложения по оптимизации деятельности министерства и встретиться с руководителями территориальных подразделений.
ИА «Сусанин»: последние новости
Отопительный сезон в Удмуртии стартует 15 сентября В Удмуртии стартовали довыборы депутатов в Госсовет и органы местного самоуправления СМИ сообщили о переходе Джона Терри в российский клуб
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам10
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»4
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой3
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову4
Терри отказался переходить в «Спартак»2
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
06:08
Провал чемпионки
Фигурное катание Статьи
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение